No hay precios y casi no se venden neumáticos

El alza del dólar paralelo día a tras día sigue asfixiando a todos los sectores productivos del país, ya sea que tengan un mayor o menor porcentaje de insumos importados para mantenerse en actividad. Uno de estos rubros es el de la venta de neumáticos, en mayor medida paralizado por la falta de precios de referencia producto de la inestabilidad del dólar que parece no tener fin.

El caso se acentúa en la diaria de los santafesinos, muestra que vale para retratar la incertidumbre por la que está pasando el sector, uno de los más afectados por la realidad macroeconómica del país.

A raíz de un relevamiento de este medio, los distintos negocios de la provincia de Santa Fe que se dedican a la venta y reparación de neumáticos manifiestan preocupación y problemas de falta de stock y precios, adoptando medidas como el cese de venta, trabajando exclusivamente en servicios de reparación y hasta cerrando provisoriamente las puertas del comercio.

Freno a las ventas

Dos de los establecimientos coincidieron en las medidas que adoptaron para paliar la injerencia de la falta de precios en su nivel de actividad: frenar las ventas de neumáticos. Ambos proveedores solo realizan tareas de reparación o servicios de alineación y balanceo de tren delantero y trasero en sus negocios.

"No estamos teniendo stock hasta principios de agosto porque no tenemos precios de referencia. Hasta que de fábrica no envíen precios de lista estaremos sin stock", indicaron a este medio sobre las complicaciones para trabajar sin precios.

Costo de un neumático

En el caso de otros negocios consultados por las limitaciones que tiene el rubro para trabajar con normalidad, algunos decidieron seguir comercializando con el poco stock de neumáticos que les queda, aunque los precios han aumentado exponencialmente.

Una cubierta nueva, dependiendo el vehículo y las medidas de la misma, ronda entre los $37.000 y los $50.000 en un vehículo pequeño o mediano. Este costo se agrava si se quiere financiar en cuotas la compra, con intereses que llevan al precio final por encima de los 50.000 pesos

Otro de los negocios consultados sobre su nivel de actividad indicó que la venta de neumáticos se mantiene con normalidad en el establecimiento pero existen faltantes de stock de marcas puntuales. Se están ofertando solamente algunas marcas en los modelos solicitados, con una lista de precios acotada y sin saber cual será el precio tan solo en cuestión de horas o días.

"Mañana cerramos por lo que pasa con el dólar y la falta de mercadería", afirmaron luego de la consulta sobre cómo trabajan los próximos días con estas complicaciones. Además, todos coinciden en que el precio de lista que pueden informar puede variar con certeza en los próximos días, asegurando que "el lunes no sabemos que precios tendremos".

Con información de Uno Santa Fe