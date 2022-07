Dólares paralelos: tras semana caliente y nuevas medidas, ¿qué se espera para el blue y el CCL?

El dólar blue cerró este viernes 22 de julio en un valor récord de $338 -en una rueda muy volátil durante la cual tocó un pico de $350- y registró un salto semanal de $45, por lo que acumula en julio un alza de $100.

En tanto, los dólares financieros -contado con liquidación y MEP- se desinflaron tras las nuevas medidas adoptadas por el Banco Central, que limitan la tenencia de Cedears a empresas que accedan al mercado de cambios oficial.

El respiro con los dólares financieros llegó en la última jornada de una semana caótica en la que el CCL escaló hasta $340, aunque en la City consideran que la tregua tendrá efecto transitorio.

Y es que en el mercado afirman que las medidas implementadas esta semana, entre ellas un dólar diferenciado para los turistas extranjeros, "son insuficientes" para calmar la tensión cambiaria. Por el contrario, afirman que son una señal que da cuenta de la crítica situación de las reservas del Banco Central, que se suma a un deterioro fiscal y monetario que acrecienta la desconfianza de los inversores

Esa desconfianza quedó reflejada en la escalda del riesgo país, que este viernes quedó en un nivel cercano a los 3.000 puntos y en la caída de los bonos soberanos.

Asimismo, en este escenario de nuevas restricciones para contener al CCL, los analistas prevén que el blue seguirá recalentándose y, como referencia, señalan que el valor del dólar informal en la crisis cambiaria de fines de octubre de 2020 equivale a $448 a precios de hoy.

Dólar CCL: ¿la baja será sostenible?

El CCL finalizó el viernes a $326,47, lo que implica una baja en relación a los $334 del día anterior.

El analista financiero Christian Buteler juzgó que "medidas que vengan a poner más restricciones no son buenas y tienen efecto transitorio, hasta que se acomodan nuevamente todos los jugadores y ven cuál es el camino a seguir para poder dolarizarse".

"Si después de un salto del 50% o 60%, las medidas solo hacen bajar a los dólares un 2% o 3% muestran lo ineficaces que son, medidas buenas son las que puedan bajar el dólar a valores similares a los que había previo a esta corrida", argumentó. Además, Buteler enfatizó que "te baja el CCL y el MEP porque se supone que van a tener menos demanda pero se traslada al blue que te sube, y seguimos en el mismo problema

En sintonía, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, sostuvo que "el efecto de los Cedears puede ser relevante sólo temporalmente". Y agregó: "Los problemas de fondo no se resuelven con más regulaciones, requieren de políticas consistentes de corto, mediano y largo plazo con fuerte apoyo político, algo que no se ve por ahora".

De igual mirada, el economista Federico Glustein dijo que "el mercado se retrajo transitoriamente porque está evaluando los pasos a seguir después de la medida" y opinó que es "poco probable" que la baja del CCL se sostenga "porque la inestabilidad imperante puede volver a disparar los financieros". Y auguró: "Después de esta baja que podrá concatenar algunas rondas, se acomodará al precio de equilibrio determinado por el mercado. Por lo tanto, creo más probable que haya nuevamente presiones".

Los analistas de PPI explicaron que con el cepo a los Cedears "el Gobierno intenta calmar la escalada del dólar" y sostienen que, como muchas empresas que acceden al MULC están excedidas del límite impuesto, "se espera que el desarme de estos implique una baja del CCL". Sin embargo, prevén que la estrategia no será exitosa para calmar la tensión cambiaria, e incluso advierten que con una brecha en torno al 149% entre el CCL y dólar mayorista oficial, y de 160,5% en el caso del blue, "la devaluación luce inevitable".

"Quizás, en el cortísimo plazo, el CCL baje, pero será simplemente un efecto de una única vez. La brecha cambiaria representa la falta de confianza del mercado con el peso y, a esta altura, la única forma de reducirla es a través de señales fiscales que lucen improbables", evaluaron. A su vez, en argumentan que la medida implicará que muchas empresas tengan liquidez en pesos y busquen aplicarla en otros instrumento. "Algo, seguramente, se vertirá en títulos del Tesoro (tanto en pesos como en dólares -exentos de la nueva norma-), pero también buscarán otras alternativas vistas como mejor crédito, como fondos de liquidez (‘Money Market’) o caución bursátil", añaden.

El dólar blue, ¿seguirá subiendo?

Para Buteler, un dólar blue a $338 "no es un valor lógico, pero tampoco el Gobierno da señales de volver a la lógica. Entonces, alimenta estos movimientos".

Consultado sobre si el blue continuará escalando, Buteler esgrimió que "no veo que esté controlada la situación, y mientras el Gobierno no la controle puede pasar cualquier cosa". Y razonó: "Acá ya no pasa por 'vamos a comprar dólares porque el precio está barato o vendamos porque está caro', acá la gente compra porque piensa que mañana va a estar más caro porque esto es un descontrol".

Glustein auguró que "el blue puede seguir subiendo por las expectativas negativas y el clima actual. Hasta que no haya medidas que garanticen dólares o, a lo sumo, favorezcan el acceso a las divisas de alguna manera, seguirá con esta inestabilidad".

La economista Natalia Motyl prevé que "los inversores que estaban en Cedears se van a pasar al blue".

"Si bien es cierto que cada vez que bajaba el CCL eso tranquilizaba al mercado paralelo, y había una tendencia a ir a la par, eso se daba por dinámicas propias del mercado, pero cuando hablamos de restricciones es otra cosa. Puede ser que baje el CCL no así el blue ya que va a tener una mayor demanda", fundamentó. Para la economista, las medidas anunciadas esta semana son "totalmente insuficientes" para tranquilizar la plaza cambiaria.

"El mercado esperaba anuncios mucho más profundos ante la corrida del peso que estamos viviendo. Se esperaba una suba de tasas de interés o una política monetaria contractiva. No obstante, escogieron un desdoblamiento con restricciones, que no va a desincentivar la venta de dólares en el mercado paralelo", alegó. En ese marco, Motyl pronosticó que "el blue seguirá subiendo y ya esperamos un piso de $400 para finales de este año, en el mejor de los escenarios".

Aceleración de la crisis

En PPI plantean que la suba abrupta que registraron esta semana todos los dólares alternativos "evidencian una clara aceleración de la crisis cambiaria". En este sentido, aseveran que para contener esta crisis "ya no basta sólo con una señal fiscal, sino que es necesario un shock fiscal con amplio apoyo de ambas alas del oficialismo".

"Lo preocupante es que la coalición gobernante no parece haber tomado real dimensión del problema y, mucho menos, realizado un diagnóstico certero de qué fue lo que nos trajo hasta acá. Cuanta menos comprensión de la cuestión se exhiba de cara a la sociedad y al mercado, menos límite tendrán estos dólares libres", alertaron. Y como referencia del recorrido que podrían mostrar los dólares alternativos, en PPI calcularon que "los valores de crisis de fines de octubre de 2020 equivalen a $417 de hoy en el caso del CCL y de $448 en el caso del blue".

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores, también destacó que "la semana que pasó mostró que la crisis de expectativas que vive Argentina entró en una nueva fase. Mirando la historia reciente la dinámica actual es similar a la crisis de expectativa de 2020 cuando el tipo de cambio implícito en los activos financieros llegó a un nivel que actualmente equivaldría a $405". El analista recordó que "en aquella oportunidad, la calma cambiaria llegó de la mano de anuncios de moderación fiscal, contención de la emisión monetaria, múltiples subas de tasas, un relajamiento de los controles de capitales y un acercamiento al FMI".

Para Yarde Buller, "actualmente se necesita una fórmula parecida para contener las expectativas complementada con alguna señal política. "Sin embargo, el cierre del mercado de pesos persiste y la emisión monetaria se mantiene como la única fuente de financiamiento para el Tesoro por lo que frenar la emisión requeriría un nivel de restricción fiscal que el equipo económico no parece dispuesto a asumir".

Con igual diagnóstico, la consultora PxQ que dirige Emmanuel Álvarez Agis, detalla que la actual corrida fue alimentada por tres factores: una política monetaria "expansiva", una política fiscal "que no fue contractiva o de ajuste", y "el silencio del ala kichnerista del Frente de Todos sobre la figura de Batakis, que comienzan a sembrar dudas sobre el sendero fiscal de 2022".

"Argentina atraviesa una crisis económica de raíz absolutamente política. La actual situación puede ser estabilizada con una combinación agresiva de política fiscal, monetaria y cambiaria que apuntale la demanda de pesos, incentive la oferta de dólares y reconfigure la relación inflación-devaluación-tasa de interés", aseguró. Y advirtió que "sin cambios significativos, el país se dirige a un escenario de brecha e inflación demasiado altas".

* Para www.iprofesional.com