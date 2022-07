«Los que andan con la Molotov están en el Gobierno»: Luis Juez volvió a atacar a la gestión de Alberto Fernández

Luis Juez volvió a arremeter contra el peronismo. En ese sentido, el senador de Juntos por el Cambio, pidió darle la espalda a aquellos peronistas que quieran unirse al ejército de la coalición opositora. El cordobés aseguró que “los que tiene la Molotov están en el poder” sobre la crisis interna en el Gobierno nacional. Por otra parte criticó a los gobernadores por no accionar.

El referente de la oposición en la provincia de Córdoba no desiste en poner en exposición a la actual gestión de Gobierno. El parlamentario cada vez que se refiere a la administración de Alberto Fernández explota de ira. Este caso no fue la excepción. El cordobés insistió en la coyuntura negativa que tiene Argentina por la economía y la sociedad que reclama un freno al aumento de precios.

Juez inició su descargo contra el Ejecutivo por no haber gestionado los problemas en el momento pertinente: «Pareciera que no pasara nada y el país se está prendiendo fuego. Cómo podemos actuar si los que tienen que pedir la voz de auxilio o solicitar una convocatoria para discutir son tan inútiles que piensan que no pasa absolutamente nada. No quieren o no pretenden reaccionar”, le dijo a CNN Radio.

“Qué podemos hacer si el gobierno no genera un mecanismo de diálogo. Los que andan con la Molotov están gobernando. Cuando están en la posición son destituyentes, pero nosotros no vamos a hacer nada que altere o que induzca a una situación más compleja de la que estamos viviendo”, agregó el senador de Juntos por el Cambio en la entrevista radial.

Por último se mostró afectado por los graves obstáculos que está teniendo la sociedad y el país. Aunque Luis Juez sea un político con picardía, no ocultó el «desánimo»: “Estamos en las peores manos, sin proyecto, sin autoridades. Quiero ser cuidadoso porque no quiero contribuir al desánimo, pero estamos realmente complicados. Es un espanto”, sentenció.

* Para www.elintransigente.com