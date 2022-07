«Lo utiliza de chicana para desinformar»: el campo le respondió al Presidente por acusarlos de «especuladores»

Alberto Fernández volvió a cruzar al campo luego de acusarlo de «guardar 20 mil millones de dólares y no liquidarlos«. En el sector agropecuario no se quedaron en silencio y salieron a responderle. Los productores sostienen que son los principales apuntados por el Gobierno ante la crisis económica y la corrida cambiaria. Sin embargo anticiparon que no darán el brazo a torcer.

En representación de los productores habló Jorge Chemes, titular de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). En un nuevo round entre el Gobierno y el campo, el representante del sector agrario indicó: “Este tipo de declaraciones generan indignación, porque de alguna manera se ve un Gobierno que se equivoca y trata de tapar los errores acusando con temas que no son verdad«.

«Es inconcebible que se nos acuse de especuladores”, enfatizó. Posteriormente justificó por qué muchos rurales no se deshacen de toda la cosecha. «Si -un productor rural- puede resguardarse con un poco de granos, simplemente lo hace para comprar gasoil, semillas, y agroquímicos para producir en la próxima campaña”, explicó según cuenta NA.

Chemes vislumbró un por qué el Presidente volvió a arremeter contra el campo en su último discurso: “Lo utilizan como chicana para desinformar a los diferentes sectores de la sociedad. Lo último que pienso es que hay una falta de conocimiento», señaló. Al mismo tiempo lamentó los dichos de Alberto Fernández a una parte del sector productivo «que sigue apostando al país».

El representante de CRA reiteró su descreimiento sobre la falta de conocimientos que tiene el Gobierno sobre lo que sucede en las zonas rurales: «No creo que haya funcionarios que no conozcan cómo funcionan la cadena agropecuaria, y si es así peor todavía. Quiere decir que se manipula con distintas herramientas y dejando mal posicionado a un sector ante la sociedad con algo que no es verdad”, sentenció.

