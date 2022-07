Dólar turista y gastos con tarjeta en el exterior: las 6 claves que tenés que saber

El nuevo recargo del 10% adicional a los gastos en dólares aplicaba en un principio de manera exclusiva al turismo, aunque actualmente alcanza a todas las operaciones menos al atesoramiento de divisa. A este nuevo tipo de cambio se lo denomina "dólar turista".

El dólar es la moneda favorita de los ahorristas de nuestro país, debido a que el peso argentino casi no cumple con los 3 requisitos para ser considerado una moneda por la enorme pérdida de valor.

Las 6 claves que debemos tener en cuenta sobre el dólar turista

Frente a este aumento, es importante considerar 6 claves a la hora de operar:

1- El dólar turista, a pesar de que su nombre nos haga pensar que solo hace referencia a viajes, aplica a todas las operaciones de moneda extranjera con tarjeta.

2- Únicamente la compra de dólares está exceptuada de pagar este 10% adicional en un intento desesperado de mostrar un valor ficticio de la divisa norteamericana.

3- El 45% es en concepto de percepción del Impuesto a las Ganancias, por lo que se puede deducir de ganancias y, en el caso de no estar alcanzado por este tributo, reclamar su devolución al fisco.

4- Si bien en la teoría AFIP devuelve el 45% de todos los gastos en dólares porque simplemente es una percepción, en la realidad muchos contribuyentes hicieron el trámite y aún no les devolvieron el monto del tributo desde que se implementó la medida en el año 2020.

5- En el plano real, la percepción pasa a ser un "impuesto", ya que poca gente pide la devolución del 45% y aquellos que lo hicieron, pero aún no han recibido el cobro, pocas veces deciden reclamar por vía judicial, algo que se sabe desde el gobierno actual.

6- En el caso de lograr que el Estado nos devuelva el 45%, la devolución en términos reales es menor, ya que, debido a la alta inflación, el poder adquisitivo de la moneda de hoy no es el mismo a fin de año. Es decir, $1.000 hoy no compran la misma cantidad de bienes y servicios que a fin de año o en el 2023 debido a la elevada inflación.

¿Qué es el dólar oficial?

Actualmente, debido a los problemas que mencionamos al comenzar la nota, se dieron distintos "tipos de cambios" de la divisa norteamericana por las enormes restricciones que está aplicando el gobierno de turno.

Dentro de esos tipos de cambios se encuentra el "dólar oficial". Es el que el gobierno "reconoce" como válido. Sin embargo, este tipo de cambio es totalmente ficticio, ya que casi ninguna persona puede acceder a este valor y en el caso de las empresas son pocas las que pueden adquirir dólares a este precio.

Este tipo de cambio es utilizado como referencia para las empresas o personas que deben liquidar sus dólares, causando problemas, ya que muchas veces se da la situación de que la empresa debe vender sus dólares en el mercado oficial y luego comprar sus insumos en dólares pagando el precio del dólar MEP.

Este hecho ha generado que muchas personas y empresas busquen evitar liquidar sus dólares al oficial, incluso los extranjeros han optado por hacer sus pagos en efectivo, ya que obtienen un tipo de cambio que supera el 100% de brecha, es decir, con los mismos dólares compran el doble de cosas.

Esto ha generado que el gobierno reconozca, de manera indirecta, que este tipo de cambio no es el real, por ejemplo, buscando captar los dólares de los turistas pagándoles un valor de tipo de cambio "financiero" que es ampliamente superior a este valor.

Por otra parte, frente a la poca o nula llegada de dólares por parte de las personas humanas que exportan servicios al exterior, como los programadores, ha permitido que las personas conserven hasta u$s 1000 sin tener que liquidarlos al oficial, ya que de esta forma el gobierno incentiva a traer sus dólares y este último se beneficia cobrando impuestos que antes no recaudaba.

¿Cuánto está el dólar blue Argentina?

El valor del dólar blue actualmente se ubica en los $337 por dólar. Si bien este valor suele poner en "alerta" a los argentinos, ya que es el dólar que acceden muchos ahorristas, es importante recordar que se trata de un mercado chico y marginal.

Esto hace que el dólar blue pueda ser manipulado fácilmente, tanto al alza como a la baja, ya que el monto que se opera a diario es bastante bajo.

Sin embargo, a pesar de que es un tipo de cambio marginal, suele tener relevancia en algunas operaciones como la compra de inmuebles o vehículos (cuando se quiere pagar en pesos) o en las ventas pequeñas como la compra de un celular.

Actualmente el tipo de cambio "real" y que suele ser el referente a la hora de determinar precios es el tipo de cambio financiero MEP y CCL. El dólar bolsa o MEP tiene un gran peso, ya que es la forma libre de acceder al dólar, de forma legal y con un gran volumen de operaciones.

En el caso del CCL su importancia radica, entre otras cosas, en que es el tipo de cambio que acceden la mayoría de las empresas para "tomar ganancias", algo de vital importancia en cualquier negocio, por lo que este valor es tomado en cuenta al remarcar los precios de bienes y servicios.

Con información de www.iprofesional.com