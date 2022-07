Espert pedirá juicio político contra Alberto Fernández: "Ya no debería ser Presidente"

El presidente Alberto Fernández será acusado por "mal desempeño" este lunes 25 de julio en la Cámara de Diputados en una presentación de José Luis Espert, quien adelantó que impulsará un juicio político en su contra. Además cuestionó a Juntos por el Cambio por no apoyarlo en su decisión.

Las críticas del legislador contra el Jefe de Estado apuntan contra su inacción e incluso cuestionan la gestión que realizó desde diciembre del 2019. “Vamos a proponer que la Cámara de Diputados acuse frente al Senado al Presidente e iniciemos el juicio político”, anticipó Espert este domingo en diálogo con Diego Sehinkman en Solo una vuelta más (TN).

Las declaraciones ocurren días después de que el congresista expresara que tiene un "plan de emergencia de tres patas” que incluye una disminución en el precio del dólar.

“Esto arranca con la cuarentena cavernícola que destrozó la vida de adolescentes, destrozó comercios y empresas mientras el Presidente no solo hacía fiestitas en Olivos sino que además privilegiaba la relación geopolítica con Rusia y China en lugar de tirarse encima sobre las Pfizer americanas para vacunar a la gente. Acá han muerto personas por su culpa”, detalló Espert sobre la denuncia por "mal desempeño en los deberes de funcionario público” que hará en este comienzo de semana.

El diputado se refirió además a la discusión por la liquidación de granos por parte del campo y apoyó a los productores y empresas del agronegocio. “El productor agropecuario produce soja y le venden pesos, tiene todo el derecho a quedarse a dormir entre la soja si quiere”, manifestó, agregando que en el país "hay una locura colectiva que dice que los dólares son del Banco Central porque los dólares son de la sociedad”.

Crítico, fue más allá del anuncio del pedido de renuncia al Jefe de Estado. “Alberto Fernández ya no debería ser Presidente de nuestro querido país”, disparó. , los diputados y diputadas del Frente de Todos publicaron un comunicado "en repudio a las maniobras y expresiones de corte golpista" entre las que mencionan “pedidos de juicio político al Presidente de la Nación” y “amenazas hacia la Vicepresidenta”.

La escalada tuvo un segundo episodio con la respuesta de dirigentes de Juntos por el Cambio, entre ellos Patricia Bullrich, la titular del PRO. "El oficialismo es el colmo. Se boicotean, se insultan, se destruyen entre ellos ¡y sacan este documento! En el medio estamos todos los argentinos, pero no les importa. ¡Gobiernen! Si no saben hacerlo, ¡acéptenlo, carajo!", expresó.

Espert furioso con la oposición por no apoyar el pedido de juicio político

“¿Le tienen miedo a Cristina? Ya le tuvieron miedo por eso la mantuvieron viva sin meterla en cana durante el Gobierno de Macri para agrandar la grieta cuando todo el mundo sabe que Cristina es chorra y va con pistola en mano contra la Justicia... ¿Cómo no le vamos a iniciar juicio político a Cristina, antes, y a Alberto Fernández, ahora?”, preguntó Espert, furioso porque JxC no apoyará su pedido.

Espert también acusó a la coalición opositora de especular políticamente para que la crisis se consuma al gobierno. “Si Alberto Fernández es un inútil que está llevando a la sociedad a la ruina, ¿Solo por especulación política no vamos contra Alberto Fernández? ¿Por temor a Cristina? ¿Y si llega a gobernar Cristina, qué? ¿Cuál es el problema? Si después de todo la que eligió a Alberto Fernández como presidente es Cristina, que se haga cargo", cuestionó.

Por último, el economista fijó la mira de sus críticas en Patricia Bullrich como parte de los dirigentes amarillos que especulan con al implosión del oficialismo. “Quiere que el país se incinere de la mano del inútil de Alberto Fernández y que quede claro que el problema es del Frente de Todos pero no se da cuenta, o no quiere tener en cuenta, que la gente va a sufrir al inútil de Alberto Fernández”, concluyó.

