Brenda Asnicar indignada, abandonó una entrevista porque no se sabían su nombre

En las últimas horas, se hizo viral el video donde la cantante Brenda Asnicar deja con la palabra en la boca a Nacho Elizalde, luego de que se diera cuenta de que él, como entrevistador, no se sabía su nombre.

El mal momento para ambos quedó grabado y al hacerse viral, los comentarios en las redes sociales se dividieron. Unos a favor de Nacho Elizalde, a quien defienden bajo el argumento de que a cualquiera le puede pasar, por el otro lado están quienes apoyan el que Brenda Asnicar se haya parado furiosa, pues consideran poco profesional que si el entrevistador tiene al frente a la persan, mínimo se sepa el nombre.

El video, propiedad de la cuenta de Instagram “Sebimanzoni”, muestra cómo Nacho intenta remediar la situación y le pide a la artista que se qué, pero ella, apela a su agenda y a su trabajo, considerando que no es la forma correcta para laburar, cuando no se sabe el nombre del artista. "Yo te entiendo, pero me estoy matando, tengo mil cosas para hacer y vos ni siquiera te sabés el nombre de la artista", comentó la famosa y remarcó: “No, no me gusta trabajar así”.

Brenda Asnicar es una multifacética artista reconocida en el medio por sus actuaciones en Patito Feo, Cumbia Ninja, Sueña Conmigo, Corazón Valiente, Por amarte así, entre otras producciones. También cuenta con dos álbumes de estudio, Vos sos Dios (2019) y Bandida Records (2021).