El análisis de Medrán tras la derrota 3 a 1 ante Chacarita

Atlético de Rafaela sumó una nueva derrota en la temporada 2022 de la Primera Nacional, la décima. A diferencia de las demás, en esta el equipo albiceleste mereció algo más, sobre todo por lo realizado en el complemento. No estuvo fino a la hora de definir, los palos estuvieron del lado de Chacarita y recibió ‘golpes’ en momentos claves. Así y todo, incluso con la necesidad de sumar puntos que tiene la ‘Crema’ (con 23 quedó a 3 de Dálmine y a 5 de Santamarina, los dos que descenderían) su entrenador Ezequiel Medrán se mostró tranquilo por lo realizado en el 1-3 ante el ‘Funebrero’.

“Fallamos en la hora de ser compactos”, señaló Medrán, y analizó: “Entramos en un ida y vuelta que no nos favorecía, debíamos trabajarlo de mejor manera como lo habíamos visto y preparado en la semana, no queríamos darle lugar a ese ida y vuelta porque Russo y Godoy con diagonales nos podían llegar a costar, les dimos lugar y fueron eficaces. Nosotros creamos muchas situaciones de gol, no terminaron de entrar y no nos permitió entrar en partido, sobre todo cuando estábamos 1-0, las que pegaron en el palo, pero tenemos muchas cosas por corregir”.

-El mayor ajuste se debe dar defensivamente, arriba parece estar…

-Tenemos que mantener esa regularidad que tuvimos con San Martín, Adrogué o mismo Defensores de Belgrano, donde fuimos un equipo muy compacto, muy corto y hoy cuando no pudimos replegar rápidamente ese trabajo del ida y vuelta ellos encontraron los lugares y nos lastimaron. Creamos como para marcar, bastantes, pero me hubiera gustado trabajarlo de diferente manera.

-Hubo un cambio, se notó en las últimas presentaciones, ¿Qué está faltando?

-Que ellos incorporen el fútbol que queremos implementar, mantener una regularidad. Hicimos buenos partidos, hoy era una prueba importante porque de visitante al equipo le costó durante todo el torneo pero sentía que nos tomaba en un buen momento. El 2-0 nos golpeó pero no dejamos de intentarlo, ellos vuelven a aumentar, llegamos al descuento, generamos situaciones pero no se pudo dar. Situaciones polémicas que no nos permitieron entrar en partido con dos manos en el área de ellos, pero tenemos que mejorar en esas falencias que tuvimos en el partido.

El jueves tenemos que volver a competir y hay que dar vuelta de página rápidamente.

