Carlos Melconian: “Sin ajuste el FMI no hará el desembolso de septiembre”

Carlos Melconian, encabezó el almuerzo de festejo de los 45 años de la Fundación Mediterránea, e hizo eje sobre las reuniones que la ministra Silvina Batakis mantiene en Washington. Estimó que “habrá una presión muy fuerte” por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) que será “más que el control de daños” de los que habló Batakis. “Che, tengo una idea...¿y si devalúas?”, arriesgó que plantearía el organismo.

La clave es si el Fondo autorizará el desembolso de setiembre de US$4000 millones. “Si no hay ajuste esos US$4000 millones no van a entrar; sino barajamos y damos de nuevo este programa, ese dinero no va a entrar. La nueva exigencia será volver a la ruta de los números fiscales, monetarios y externos”.

Sobre el acuerdo con el FMI, ratificó que fue la primera vez que el board del Fondo “anunció a la mañana y quiso requilibrar a la tarde”; reiteró que “siempre” dijo que era “incumplible” y sostuvo que lo que hay que “seguir la magnitud de los desvíos”.

El economista afirmó que entienden que “hay un riesgo político no institucional, la democracia tiene que encontrar una solución a la economía”; aclaró que no le resta importancia al problema político. Para él hay diferencias entre la actual situación y las que desembocaron en el “Rodrigazo” o en el “Sigautazo” (en referencia al exministro Lorenzo Sigaut) y señaló que “el fabregazo” (en la gestión de Cristina Kichner con Juan Carlos Fábrega presidente del Central) fue en una situación mejor que la hoy.

“Hay situaciones de aceleraciones explosivas el tipo de cambio era muy bajo; llegaba un ministro que hacía una devaluación importante y la tasa de inflación explota en dos meses -describió-. Hay aceleraciones no explosivas, que es posible. La tasa de inflación tarda. En el post Sigaut la inflación pasó de 80% a 130% el año siguiente. ¿Si pasará de 90% a 140% es crisis? ¿Si le dicen eso, compran?. La aceleración explosiva es evitable. No tiene nada que ver esto con la crisis del 2001″.



Melconian planteó que el equipo del Ieral está convencido de que la recuperación “viene por el sector privado” y añadió que lo que viene son tiempos de “acuerdos, primero con los tuyos y después con el resto”. “La falta de confianza y falta de credibilidad la estamos construyendo ahora -subrayó-. La propuesta debe ser explicitada y explicada con claridad. Vamos a reconstituir un Ministerio de Economía; el Ministro de Economía es un hombre del Presidente. Es muy duro lo que hay que hacer”.

Aseguró que son honestos en explicar en lo que trabajan para que la sociedad argentina “no compre más lo de más gasto y más déficit”. “La condición prioritaria es recuperar la macroeconomía con equilibrio fiscal y un nuevo esquema cambiario y monetario”, dijo y apuntó que el tipo de cambio “libre y flotante es un punto de llegada y no de partida”.

En un clima de marcado pesimismo, unos 500 empresarios escucharon en Córdoba a Melconian. En las charlas previas al inicio de la conferencia, el tema presente fueron las gestiones de la ministra Batakis en Washington. La proyección consensuada fue que tratará de convencer al FMI de que se puede seguir con medidas aisladas porque los presentes insisten en que no hay plan. También la licuación de poder del presidente Alberto Fernández y los roles de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de Sergio Massa.

Melconian planteó que el acuerdo con el FMI es un “eje” no un “ancla” y sostuvo que el 14 de noviembre de 2021 fue el “punto de inflexión” de este Gobierno. “Fue cuando esta administración empezaba a durar para llegar”, concepto que describió como “pelearse menos o no pelear más; reprimir subas, controlar la inflación”. Todo lo que “no alcanza para ganar una elección”. Para adelante dijo que “muy probablemente nos espere la aceleración del deterioro”.

“La suerte de cómo continúe la política vendrá de cómo siga lo económico”, agregó. Definió las etapas que vienen: de ahora hasta el verano “con Qatar en el medio”; 150 días hasta las PASO y desde las PASO hasta el cambio de gestión.

Melconian proyectó una inflación de entre el seis y siete por ciento para este mes y enfatizó que es “incontinuable mantener al dólar oficial devaluando detrás de la inflación”. “La Argentina cumple un año y medio con reservas negativas; los depósitos en dólares están ´gauchos’; el primer ajuste de esos depósitos se produjo en las PASO del 2019”, definió.

“Si la Argentina hubiera mantenido la inserción internacional de hace seis décadas, debería estar exportando seis dígitos -relató-. La exportación y lo que llamamos ‘festival de importación’ son datos raquíticos en un país raquítico y decadente”. Después de analizar todas las variables posibles para mejorar la existencia de dólares, fue cuando apuntó que en el FMI “deben estar discutiendo ‘“Che, tengo una idea...¿y si devalúas?’”.

Enumeró que “hay un riesgo cambiario, un riesgo de la deuda en pesos, uno fiscal que hay que monitorear”. Sobre ese punto indicó que es un “disparate” promover un salario básico universal. “No han hecho ni las cuentas; cómo con un déficit de $2,5 billones voy a entrar en un gasto de $1 billón; es una pelea política interna”.

En su presentación -que incluyó cuadros de datos- Melconian usó el tono de un ministro y pareció dar por hecho que el plan en el que están trabajando se puede poner en marcha.

Empresarios cansados

María Pía Astori, presidenta de la Fundación Mediterránea, tuvo un discurso inusualmente duro para su estilo. Repasó que la Argentina tiene un “riesgo país de una nación en default; una tremenda inflación que afecta a todos y más a los más pobres; los bonos que valen cada vez menos”. “Los empresarios no sabemos si vender o no; hay restricciones de todo tipo que nos invitan a producir cada vez menos. Estamos todos cansados de andar sin rumbo; en vez de estar concentrados en producir tenemos que estudiar finanzas y sortear trabas”, subrayó.

La empresaria -hija de uno de los fundadores de la Mediterránea, Piero Astori- resaltó que desde el Ieral “haremos un gran aporte” y pasó a contar que Melconian “está haciendo plan de ordenamiento económico que piensa en los primeros 20 días, 20 semanas y 20 meses con la convicción de que hay que tenerlo vigente por 20 años”. Enfatizó: “Somos los únicos que estamos trabajando en un plan” pero advirtió que para ponerlo en marcha se requieren de “acuerdos políticos básicos y necesarios”.

Un video editado para contar la historia de la Mediterránea, no incluyó a Domingo Cavallo, quien -con todo un equipo salido de la institución- siempre recuerda su paso por la fundación. Melconian advirtió que el Ieral “no se va a parar ni a un lado ni a otro de la grieta”. También, a lo largo de su exposición, el economista detalló los aspectos en los que está trabajando el instituto: reforma previsional, mejora de infraestructura, reforma fiscal y una reforma estructural en la relación público-privada. Varias veces reiteró que tienen la convicción del “respeto de los derechos de propiedad” y el “recupero de la idea de competitividad”.

Un cura de la ciudad de Oncativo fue parte del auditorio. Bromeó con LA NACION respecto de que escucharía la charla y, después, seguramente tendría que pedir por un “milagro” para la Argentina. Un poco la sensación de los empresarios presentes.

Por Gabriela Origlia para La Nación