Sportivo vs Quilmes, el domingo

Anoche tuvo lugar la Reunión del CD de la Liga Rafaelina de Fútbol y se confirmó que el clásico de las vías, encuentro postergado el último fin de semana, finalmente se jugará el próximo domingo 31 de julio las 16.30 hs.

De esta forma, Sportivo Norte y Argentino Quilmes ya tienen día y horario confirmado para cerrar la fecha 5 que dejó a Ben Hur como único líder tras conseguir una goleada histórica por 11-1 ante Argentino de Vila.

El programa que tendrá la sexta fecha es el siguiente: Lunes 01/08: 22 hs Unión de Sunchales vs Atlético María Juana, Florida de Clucellas vs Libertad de Sunchales; Miércoles 03/08 Talleres de María Juana vs Atlético de Rafaela y 9 de Julio vs Sportivo Norte, ambos con horario a confirmar. Otro adelanto que aún no se confirmó su día y hora lo jugarán Arg. Quilmes vs Ben Hur.

Los otros cotejos irán el domingo 07/08 a las 15.30hs: Aldao vs Bochazo, Brown vs Ferro, Arg. Vila vs Peñarol.

