Atlético de Rafaela se prepara para recibir este jueves a Guillermo Brown de Puerto Madryn. El encuentro válido a la fecha 26 del torneo de la Primera Nacional comenzará a las 18.35 hs y será arbitrado por Nelson Bejas.

El plantel profesional albiceleste se entrenó en la mañana de ayer en el predio Tito Bartomioli donde desarrolló trabajos tácticos.

El once titular que paró Ezequiel Medrán tuvo un solo cambio con respecto al que viene de jugar ante Chacarita, el pasado sábado con derrota 3-1. Nicolás Aguirre por Alex Luna.

El ‘Bicho’ reapareció en la convocatoria y sumó minutos ante el Funebrero luego de unos meses de inactividad tras una lesión que lo tuvo a maltraer. Desde su llegada a Alberdi, no pudo encontrar el ritmo futbolístico adecuado ni ponerse 100 puntos desde lo físico.

“Estuve renegando mucho con una lesión, casi dos meses, es en el sóleo, algo traicionera pero me siento bien y a disposición de Ezequiel (Medrán) y del grupo para lo que pueda sumar y tratar de aportar lo mejor, siendo consciente que todavía me falta físicamente”, indicó Nicolás Aguirre.

El pasado sábado volvió a sumar minutos y en relación al juego ante Chaca, y lo que realizó el equipo, el mediocampista ofensivo albiceleste de 32 años señaló: “Merecimos el empate pero también la realidad es que nos metieron tres goles y en una categoría tan pareja no podemos dar esa clase de ventajas. Somos conscientes que generamos 10 situaciones de gol claras, que por ahí si vemos el análisis en frío merecíamos algo más pero la realidad es que perdimos, hay que aceptarlo y tratar de corregir los errores para el partido que viene y vamos a salir adelante”.

Por último, Aguirre manifestó. “Tuvimos varias situaciones de gol y convertimos solo una, hay que dar vuelta de página y saber que cometimos errores pero con la tranquilidad que el equipo genera, que jugando como lo hicimos el segundo tiempo, llevando por delante a un rival como Chacarita, vamos a conseguir los triunfos que necesitamos”.

HOY, EN EL ESTADIO

Atlético volverá a trabajar en la jornada de hoy y lo hará en el Monumental, donde el DT terminará de definir el equipo y ajustar detalles que faltan de cara al encuentro de este jueves ante el elenco del Sur de nuestro país.

De no mediar inconvenientes el equipo sería con Julio Salvá; Juan Galetto, Mauro Osores, Jonatan Fleita y Jonás Aguirre; Guillermo Funes, Facundo Soloa, Marco Borgnino y Nicolás Aguirre; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler.

Fuente: diariolaopinion.com.ar