La advertencia de Patricia Bullrich a Hugo Moyano: «Que se quede calladito la boca»

El país está atravesando una crisis económica preocupante para la sociedad. Los salarios han perdido poder adquisitivo en los últimos meses y desde el Gobierno de Alberto Fernández acusan al campo de ser los responsables de ello y su especulación sobre el dólar. Esto generó posiciones cruzadas y Hugo Moyano, dirigente de Camioneros, respaldó al presidente mientras que Patricia Bullrich lo cuestionó.

La ex ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri es, por lo general, bastante crítica de la corriente gestión. Tal es así que ahora lanzó una dura advertencia con tono amenazante para el mencionado sindicalista, quien por primera vez desde diciembre del 2019 anunció una movilización pero será para «apoyar» al mandatario.

«Le quiero decir a Moyano que cuando nosotros seamos gobierno y la gente nos elija que sea igual que con esta crisis«, le dijo Patricia Bullrich a Hugo Moyano. En este mismo sentido, le pidió que «le haga un compromiso a esta sociedad que se va a quedar calladito la boca como se queda ahora, que tenemos 50% de pobreza y 100% de inflación. Sea coherente».

Además, sostuvo que «le da risa» que «Moyano hable de mafias. No me puedo enojar, parece un chiste. Es un ultra apretador y me dice esto», reitero la dirigente de Juntos por el Cambio en LN+. Para cerrar con este tema, dejó una frase para describir las acusaciones que hizo el dirigente sindical: «El ladrón cree que son todos de su misma condición«.

Además de pedir «cambien la tendencia» de las políticas para revertir la crisis económica, Patricia Bullrich remarcó que «las organizaciones sociales están buscando un clima feo». Es por ello que resaltó que «la gente está desesperada» en todo sentido y que se necesita más «compromiso» y seriedad para gobernar ante este escenario.

