Arrestaron a un actor de “Stranger Things y lo salvó su personaje en la serie: “Casi no logro llegar”

Joseph Quinn es un actor británico de 29 años que tuvo papeles en grandes series como Game of Thrones, Catherine the Great y la película Operación Overload. Sin embargo, su salto a la fama se dio gracias al rol de Eddie Munson en la cuarta temporada de la reconocida serie Stranger Things, donde interpretaba a un joven amante del heavy metal.

El actor británico de “Stranger Things”, Joseph Quinn, estuvo de invitado en el talk show de Jimmy Fallon en Nueva York y en las últimas horas se viralizó un fragmentó de la entrevista donde relataba la odisea que vivió para llegar a tiempo al estudio ya que no se encontraba en el país norteamericano.

A los pocos minutos de comenzar a charlar con Fallon, Quinn le contó que estuvo a punto de no llegar pero que su fama en la serie hizo la diferencia. Resulta que cuando arribó al aeropuerto de Nueva York, Estados Unidos, una persona de Migraciones, lo demoró pero gracias a otro empleado que lo reconoció de la serie, fue liberado.

“Casi no logro llegar. Me llevaron a... supongo que podrías llamarlo un calabozo. Me pidieron que esperara allí durante unos 20 minutos y luego me llamaron hacia otro escritorio”, comenzó contando el actor británico.

“¿Qué está haciendo en los Estados Unidos, señor?”, le preguntó a Quinn la persona de Migraciones que lo detuvo. “‘Estoy aquí para conocer a Jimmy Fallon en The Tonight Show’, dije. No me creyó”, agregó.

Pero luego apareció otro oficial de Migraciones y este si lo reconoció como Eddie Munson: “Deja a Eddie en paz”, le exclamó a su compañero, en referencia al personaje que interpreta en Stranger Things.

“¿Sos Eddie Munson?”, le preguntó entonces la persona que lo retenía. “Me preguntó si volvía la próxima temporada. Yo estaba como ‘no sé’ y él dijo ‘más te vale’ y me devolvió el pasaporte’”, sostuvo entre risas.

“Ese es el poder de Eddie Munson”, exclamó el presentador tras escuchar el alocado momento del actor.

Fuente: la100.cienradios.com