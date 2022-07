Javier Milei le contestó a la defensora de planes sociales que se volvió viral

El diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza) le contestó a Mariana, la defensora de planes sociales que se hizo viral por un video que publicó en su cuenta de Kwai. En el mismo, se ve a la mujer, una madre 34 años, respaldando la política de asistencias económicas por parte del Estado Nacional. “Tengo unas cuantas reflexiones al respecto”, indicó el libertario.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Milei sostuvo que “esto sucede cuando el problema es moral, pero más allá de la cuestión moral, que uno debería ganarse el pan con el sudor de su frente, uno no puede estar apropiándose del fruto del trabajo ajeno”. Y señaló: “La existencia de esta persona es un derivado de la existencia del Estado, que le roba el dinero a una persona para dárselo discrecionalmente a quien quiera, y termina apareciendo esto”.

“De hecho, ella reconoce que trabaja tomando DNI y nombres y todo a personas para el Frente de Todos. O sea, se dedica a afiliar gente. Con lo cual, recibe toda esta catarata de asistencias para hacer política partidaria”, agregó el diputado nacional. A partir de ello, habló de “dos aberraciones”. Una es “la existencia violenta del Estado que permite que alguien no labure a costa de alguien que sí” y la otra, que “están usando los programas sociales, que deberían ser para dar contención al caído transitoriamente, para hacer política”.

A su vez, Milei mencionó otro problema, “que es que la justicia social es injusta”. Así lo explicó el libertario: “Vos estás castigando al que labura y premiando al que no hace nada. La justicia social es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, lo cual es aberrante. Y esta persona desfachatadamente se le ríe en la cara al que trabaja”, apuntó el dirigente opositor.

“Este problema de inconsistencia vos lo podés ver en un agente aislado. ¿Pero qué pasaría con la economía si todos al mismo tiempo decidieran hacer lo mismo? Tendrías un problema de derrumbamiento del sistema porque, ¿quién financiaría esto?”, planteó Milei. Y advirtió: “Si todos empezamos a hacer esto, cada vez somos menos los que producimos y más los que perciben un plan”.

Por último, puntualizó: “Obviamente, ya es imposible aumentar la presión fiscal, por eso el Gobierno lo financia emitiendo papelitos (billetes) y pasa que cada vez los planes alcanzan menos. La situación es tan desesperante que aun aquellos que trabajan, entre el 30% y el 40%, son pobres”. “Les gusta tener el aparato clientelísitico. Esta es la miseria que nos trae el Estado”, sentenció el diputado nacional.

El video de Mariana que tanta indignación generó

En un video que difundió en su cuenta de la red social Kwai, Mariana reconoció que desde la pandemia no consigue trabajo y dijo que cobra la AUH más Potenciar Trabajo. “No consigo en ningún lado, no hay trabajo. Lo único que hay es una posibilidad al plan y es literalmente mínima la posibilidad porque yo entré de suerte y así como entré, salí. No pude seguir en el lugar donde me habían tomado”, detalló.

“¿Por qué todos los argentinos cobramos un plan? Si nos van a pagar lo mismo por laburar siete días en la semana, nos quedamos en casa, cobramos un plan, total nos da igual”, planteó. Además, criticó la política de sueldos del Gobierno nacional: “No nos quieren pagar lo que nos corresponde y ganas más cobrando la AUH y un plan social que en un trabajo en blanco”, subrayó.

“Si nos pagan por estar al ‘cuete’, problema del Presidente y nuestro que queremos estar el cuete”, dijo, en referencia a Alberto Fernández. “Gente laburante a nosotros no nos sirve” y “si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos”, fueron otras de las definiciones de Mariana, oriunda de Máximo Paz, en el partido bonaerense de Cañuelas.

En este sentido, añadió: “Yo digo, ¿no? ¿Qué car*jo te importa a vos si nosotras tenemos o no hijos? ¿Qué chota te importa si queremos vivir del Estado o no? O sea, naciste de alguien y si en tus tiempos no se pagaba una verga por haberte tenido a vos, despreciable ser, problema tuyo. Y si te parece que están comprando los votos, bárbaro que compren los votos. Que sigan comprando los votos. Por algo nos tienen que pagar, ¿no? Y si nos pagan por estar al ‘cuete’, como decís vos, problema del Presidente y nuestro que queremos estar el ‘cuete’”, remarcó.

Por último, la mujer continuó en la misma línea contra quien la tildó de ‘planera’. “Vos y todos los laburantes o minas que se la dan de laburantes también, vayansé a la re ver*a, a la mier*a, pelo*udos. ¿Laburan? ¿Le sacan el sueldo? ¿Le cobran la obra social? Porque son pelot*dos. ¿Pagan la luz? Porque son re gi*es. O sea, ¿qué se la agarran con nosotros? Si los bol*dos son ustedes, manejensé o tomensé el palo para otro país. A nosotros nos gusta vivir al pedo. ¿Y? Yo tengo un celular alta gama de este lado y no hago un cho*o”, sentenció.

El descargo de la ‘planera’ en los medios

A raíz de las críticas que generó, la ‘planera’ realizó este martes un rally mediático en el que salió a defender su postura y además volvió a apuntar a los trabajadores. “Me gustó haber dicho lo que dije porque le respondí a una persona irónicamente y gracias a eso él cerró su cuenta en Kwai y yo subí de seguidores”, comenzó justificando Mariana en declaraciones a TN Central (Todo Noticias).

“El video surgió de un mal comentario de una persona porque me decían que yo tenía hijos para cobrar la AUH y ‘planera, planera, planera’. La verdad es que estoy de acuerdo con que cobren los planes y lo defiendo. El tema es que se la pasan hablando de los planeros como si fuéramos cucarachas y me parece injusto”, explicó la mujer sobre el porqué de sus videos.

En esta línea, agregó: “Mi postura en el video fue ‘laburá vos’. Te estás quejando vos, entonces laburá vos. Si a mí me gusta estar en mi casa, es problema mío. No tengo por qué fingir nada para quedar bien con el público”. También salió a defender a los beneficiarios de planes sociales. Acusó que, al igual que ella, son insultados y “no les dan la oportunidad de defenderse”.

“La humillación pública es cada vez más grande en contra de los planes sociales porque si cobrás una asignación o un plan ya sos la cucaracha de la sociedad y no es así. Los medios buscan a la gente más ignorante para entrevistar y hacernos quedar mal, es para denigrarlos más de lo que ya están”, agregó Mariana, quien aseguró que está “esperando” que se le dé la baja de Potenciar Trabajo “porque no estoy trabajando”.

“Dentro de uno o dos meses no estaría cobrando el plan social”, aseguró la beneficiaria, quien precisó que por Potenciar Trabajo está cobrando $22.000. Asimismo, por sus tres hijos cobra casi $6.000 por cada uno. “También cobro la garrafa y la Tarjeta Alimentar, que es $18.000”, remarcó. De esta manera, Mariana reflexionó: “Si me ofrecen un trabajo de $80.000 no me conviene porque $20.000 irían para la niñera y ganaría lo mismo que estando en mi casa”.

* Para www.elintransigente.com