Argañaraz y Bodoira confunden "gordura con hinchazón"

El problema de Argentina no es la política ni "los políticos", el terrible problema que enfrenta nuestro país es la mala política y los políticos corruptos, que es muy diferente a poner a todos en la misma bolsa. Ambos políticos (Argañaraz y Bodoira) deberían entender que las leyes se hicieron para ser respetadas y que todo cambio requiere de consensos. Seguramente que poner en Rafaela un concejal más para que solo cobre un sueldo y caliente su banca no tiene sentido y es caro, pero la política no debe apuntar a ello, todo lo contrario. El pensamiento de estos muchachos está muy alejado de lo que es un sistema democrático y se emparenta más con aquellos que tanto daño le hicieron a las instituciones de la República en otros tiempos. Es lamentable y triste que dos políticos que viven de la política y que tienen cargos, uno legislativos y otros gracias a la política, tengan una opinión que por lo visto linda lo oportunista y carente de todo sustento.

El diputado provincial, Juan Argañaraz y el abogado, Delvis Bodoira, del Espacio Vida y Familia, sentaron posición ante la posibilidad de que Rafaela incremente la cantidad de ediles luego del Censo Nacional 2022 al considerar que “los cambios en la política deben ir hacia un Estado más chico y un mercado laboral privado más amplio”.

Luego de conocerse los primeros datos a nivel nacional, que revelan que la cantidad de habitantes del país pasó de 45 millones según datos del 2022 del Banco Mundial a 47.327.407. La pregunta que plantean Argañaraz y Bodoira es cómo puede ser que Rafaela pase de 10 a 11 ediles. Y la respuesta está, aseguran, en la ley de municipios y comunas de la provincia de Santa Fe la cual establece a las ciudades hasta 20.000 habitantes con un concejo de 6 ediles, y luego de estos 20 mil cada 15.000 habitantes 1 edil más. De este modo si Rafaela supera los 109.000 habitantes que el ICEDEL pronosticaba en su informe, y llega a 110.000, allí se daría la inminente posibilidad de que el Concejo Municipal de Rafaela pase a tener 11 ediles, uno más de lo que tiene actualmente.

Argañaraz presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 2.756. para lograr que los concejos municipales de las más de 60 ciudades de la provincia mantengan la cantidad de concejales. “Entendemos que este es un tiempo de cuidar los recursos y reasignar los mismos a prioridades esenciales, como la educación, la salud, vivienda” sostuvo al tiempo que señaló que “es mucho más que un gesto a la sociedad, es un modelo que debemos implementar para reducir el gasto público e invertir en lo productivo y necesario de nuestra provincia”.

En el mismo sentido se expresó Bodoira: “Debemos implementar acciones concretas que ayuden a un estado más eficiente y controlado. No se justifica seguir aumentando el gasto político, ya que, a pesar del crecimiento que han tenido las ciudades, la representación está garantizada”.

Tanto Argañaraz como Bodoira concuerdan en que “el dinero de los santafesinos en este contexto de crisis tiene que ir directamente a obras y a satisfacer necesidades básicas para mejorar la calidad de vida de todos y así poder potenciar y desarrollar una provincia potente y que mejore la calidad de vida de la población que paga sus impuestos con mucho esfuerzo”.

Con información de La Opinión