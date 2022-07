Rodrigo de Paul desmintió tener una mala relación con Alejandro Stoessel, el papá de Tini: “Me gustaría un montón”

Aunque en un primer momento quiso mantener oculto su noviazgo con Tini Stoessel, Rodrigo de Paul decidió romper el silencio y hablar de todos los rumores que se instalaron en los medios de comunicación. Por primera vez, despejó las dudas sobre Alejandro Stoessel, el padre de su gran amor.

Más allá de que siempre mantuvo un perfil bajo y alejado del ojo público, ahora el futbolista de la Selección Argentina decidió aclarar la situación, tras separarse de Camila Homs, la madre de sus dos hijos, Francesca y Bautista. Por primera vez, reveló detalles de su vida privada.

Este jueves, el jugador de Atlético Madrid brindó una entrevista exclusiva con América TV y se refirió al rumor de que había pedido hospedaje para la artista. “Creo que hace poco salió que yo había pedido una casa para ella. La verdad es que está muy lejos de la realidad que yo haya dicho eso, no porque no lo desee porque a mí me encantaría que Tini me pueda acompañar en un evento tan importante si es que estoy convocado, pero tiene muchos shows”, aseguró el deportista.

Por otra parte, Rodrigo también dejó en claro que mantiene un excelente vínculo con su suegro, Alejandro Stoessel, quien estuvo en terapia intensiva en los últimos meses: “Ahora Tini arranca con las giras y no sé cuando termina. Ale, su papá, se está recuperando y a mí me gustaría un montón que puedan ir porque tenemos una relación increíble. También con su hermano, Fran, que también está acá en Madrid y creo que él estaba intentando arreglar ir con los amigos”.

De esta manera, Rodrigo de Paul despejó todo tipo de dudas y confesó que tiene una gran relación con la familia Stoessel. A su vez, también afirmó que su madre tiene planeado viajar a Qatar 2022 para acompañarlo.

Fuente: la100.cienradios.com