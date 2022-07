El fuerte descargo de Margarita, la hija de Esteban Bullrich, por las críticas tras su eliminación en La Voz Argentina: “Me choca un poco”

La flamante hija de Esteban Bullrich, Margarita, participó de “La Voz Argentina” donde en la primera ronda de audición a ciegas emocionó a todos con la canción Aprender a Volar, que habla de la fuerza y la superación. Después de haber quedado eliminada en el marco de la nueva ronda llamada “batallas”, la jóven habló de la exposición que logró al participar del reality de canto de Telefe y se sinceró sobre los comentarios negativos que recibió por ser “la hija de”.

Cansada de estos comentarios, la cantante en entrevista con La Once Diez contó cómo es la relación que tiene con los haters. “¿Sabés que me pasó? Yo no estoy leyendo ningún mensaje. Leo lo que me llega a mí, que son todos buenos, pero no leo los comentarios en el Instagram de La Voz. Tengo cero curiosidad para saber qué dice la gente de mí. Hasta el día de hoy que no entré a Twitter”, reveló la joven.

Igualmente señaló que cuando lee algo sin querer, la afecta. “Obvio que, de repente, veo uno y me choca un poco pero no le di lugar a que me afecte tanto ya que a veces es gente que no sabe bien lo que está diciendo y no conocer la realidad de la persona, o sí pero lo ignora un poco”, explicó. “Hasta sin exposición hay gente que no me quiere o no le caigo bien. El que quiere criticar, va a criticar igual. Me pareció que iba a traspasar mucho más el mensaje”, reflexionó Margarita.

“Con que una persona se quede pensando o le cambie algo, o conozca la enfermedad, para mí ya era un montón. Estoy feliz con que haya llegado tanto”. A la vez, la joven dijo que lo más importante para ella fue haber tenido la compañía de su familia en un momento tan importante. “Al principio yo había dicho de ir con mi mamá y mi hermana porque sabía que para mi papá iba a ser un esfuerzo muy grande por la movilidad reducida pero un día charlando con mi papá me dijo ‘si es lo que vos querés, yo te acompaño, hago el esfuerzo’”, contó. “Vino, pudimos hacer la entrevista, pudo estar ahí cuando canté. Fue un placer y yo feliz. Fue un re esfuerzo de su parte y me gustó mucho”, concluyó.

Fuente: la100.cienradios.com