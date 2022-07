Ashley Harkleroad: la extenista que posó en Playboy y ahora vende contenido erótico

None

Ashley Harkleroad fue una tenista profesional que, como tal, no tuvo gran trascendencia. Sin embargo, el tenis fue su plataforma para trascender en la escena pública a fuerza de decisiones que marcaron época: en 2008 fue la primera atleta de su deporte en posar completamente desnuda para Playboy cuando tenía 23 años y hoy, a sus, se lanzó a la industria del porno: “Estoy en mi mejor momento”, aseguró

Nacida en Georgia el 2 de mayo de 1985, Harkleroad debutó como profesional del tenis en 2000 y a lo largo de su carrera solo alcanzó una final WTA, la de Auckland 2004 que perdió ante Eleni Daniilidou y su mejor puesto en el ránking mundial fue el 39° tanto en individuales como en dobles.

Después de Playboy, madre de un hijo que tuvo con su entrenador

Un año después de aquella producción, Ashley Harkleroad tuvo el primero de sus dos hijos con Chuck Adamas, quien además era su entrenador. “Estoy feliz de haber posado para Playboy y no me preocupa lo que la gente piense. Estoy completamente bien con la gente que me recuerda por aquellas fotografías”, declaró la entonces tenista que actualmente es empresaria, comenta tenis en televisión y distribuye contenido erótico en la plataforma OnlyFans

Ashley Harkleroad, la de los videos eróticos

Durante su carrera de nueve años en el tenis profesional, la estadounidense obtuvo ganancias por más de un millón de dólares aunque no logró superar los octavos de final en ninguna de sus participaciones en torneos.

Ahora, sin embargo, parece haber encontrado la llave de la puerta a sus ganancias sustanciales con la popularidad que han tenido las plataformas de contenido para adultos y en donde cada vez más deportistas se han sumado para obtener un ingreso adicional. “Soy la primera tenista profesional en estar en la portada de Playboy y ahora estoy en OnlyFans. Si tengo fans dispuestos a gastar cinco dólares por una foto sexy, ¿hasta dónde puedo llegar? Aquí está mi primer vídeo de cine para adultos”, presentó Harkleroad.

Fuente: TN