Losada pide "ficha limpia"

La senadora nacional Carolina Losada y su par Dionisio Scarpin presentaron una iniciativa que prevé que quienes “hayan sido condenados en sede penal por delitos dolosos, aún sin existir una sentencia firme” queden inhabilitados para postularse a cargos públicos electivos. “Pensar que esta iniciativa sólo tiene un fin electoral es un error. Esto es mucho más grande y noble. Es limpiar la política y nuestras instituciones, es sentar las bases para escribir un mejor futuro para nuestro país”, señaló la legisladora de Juntos por el Cambio.

“La calidad ética y moral de nuestros dirigentes no es un tema menor. No es lo mismo tener candidatas y candidatos con antecedentes, procesamientos o juicios pendientes, que poder consolidar una clase dirigente que, sin importar su ideología o color partidario, no necesite de distinciones morales”, argumentó.

Según explicó, el proyecto va en sintonía con “los valores propuestos durante su campaña” y cuenta con el apoyo de figuras del arco político, especialistas y la sociedad en su conjunto. Además, respondió a una posible resistencia oficialista: “Sabemos que el Gobierno viene trabando este tipo de iniciativas porque sabe que será una complicación para su agenda y no entiende o le importa el pedido de la sociedad por limpiar nuestra política, nuestras instituciones y nuestros funcionarios”.

“Es indispensable que a quienes se los ha encontrado culpables de cometer delitos previstos en la legislación penal estén cautelarmente inhabilitados para ocupar cargos públicos de elección popular”, agregó Losada.

La senadora aclaró que “la inhabilitación es de carácter transitoria y pierde efecto cuando deja de existir la condena o se cumple en su totalidad por haberse producido la debida recuperación social que toda condena debe generar para quien la cumple”.

Por otra parte, respondió a quienes cuestionan que este tipo de iniciativas atentan contra el principio de inocencia. “Existiendo la prisión preventiva con más razón tendríamos que aplicar la privación del derecho de un individuo a ser candidato a ocupar un cargo público de elección popular si pesa sobre el mismo una condena de primera instancia”, sostuvo.

Por último, Losada aseguró que “la gente está harta de que la política sea el resguardo de delincuentes, de personas que cumplen una sentencia por corrupción, de personas que al fin y al cabo atentan contra el bienestar general de los argentinos. “Impedir que personas con alta sospecha de comisión de delito llegue a conducir los destinos de nuestra Nación es un acto que debe ser considerado de valor patriótico”, concluyó.



Fuiente: Letra P