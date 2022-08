«Ahora puede meter presos a los ñoquis de La Cámpora»: el desafío de Patricia Bullrich a Massa

Patricia Bullrich hizo valorar su presidencia en el PRO y se despachó contra la elección de Sergio Massa como ministro de Economía. Una de las referentes principales de la coalición opositora no quiso ser menos. Arremetió contra Massa porque una vez cierta imagen se vio golpeada por un problema que no proviene también desde el sector Agropecuario.

La líder de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, analizó la nueva jugada por parte de Alberto Fernández y su Gobierno. En su explicación dio a entender que la decisión fue por parte del kirchnerismo. “Él personifica el oportunismo. Hace las cosas por ambición personal y reposicionamiento. Zigzaguear no sirve de nada» indicó la dirigente, en LN+, que conduce Javier Del Río.

También decidió defender a la exministra y sucesora de Guzmán: “Lo de Batakis me da pena que le pase algo así a una economista. No podemos compartir ideas pero no por eso le resta mérito. López Murphy remarcó siempre que era una muy buena alumna. No está bien que la maltraten así. ¿Cómo queda la Argentina frente a todo esto?”, comentó.

Posteriormente centró su reflexión en el nuevo superministro que, solamente él reemplazará a Batakis, Julián Domínguez y Daniel Scioli. “Ya no sabemos si es capitalista, anticapitalista, está contra el campo o a favor del campo”, dijo Bullrich. “El único objetivo por el que está ahí es hacerse de algo de plata para pasar el invierno», añadió la posible candidato a presidenta.

Asimismo ironizó cuando el tigrense hacía publicidades de campaña que fueron en 2015 para «meter presos» a «los ñoquis» de La Cámpora. “Ahora que tiene el poder, puede hacer una de las tantas cosas de las que hablaba antes. Entre ellas, echar a todos los ñoquis de La Cámpora. Estaría bueno que cumpla con algo”, recordó. Por último acusó a Massa y la discusión promete continuar en el tiempo con el actual nivel de tensión.

