¿El rafaelino Julio César Condrac al Anses Rafaela?

En la mañana de ayer supimos de una conversación que mantuvo el dirigente rafaelino que actualmente se encuentra por cuestiones laborales en la ciudad de San Francisco que habría sido convocado para integrarse al equipo de Sergio Massa en un rol que en principio cumpliría en nuestra ciudad, más precisamente en el Anses.

Nos comunicamos con Condrac y este nos manifestó que si bien conversó en las últimas horas con Sergio Massa ya que los une una relación de amistad y de coincidencias políticas, "nada se habló sobre su llegada al Anses de Rafaela", no obstante tampoco descartó la posibilidad ,manifestando que está en un momento muy particular de su accionar político y que su intención es colaborar con Massa en el lugar que este crea conveniente. Condrac no descartó un posible traslado a Buenos Aires en un área no determinado.

En los próximos días sabremos si Julio César Condrac se une a las filas de Sergio Massa en Rafaela o en otro puesto a nivel nacional,