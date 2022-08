La mamá de Camila Homs subió un video de su nieta bailando Tini Stoessel y lo tuvo que borrar

Pese a que ya han pasado varios meses desde la separación de Camila Homs y Rodrigo de Paul debido a su infidelidad con la cantante argentina, los problemas entre ellos y sus familias no dejan de surgir. En especial luego de que la mamá de la modelo publicara un particular video y, a pocos minutos de hacerlo, lo eliminara.

Si bien cada uno parece haber formalizado sus respectivas relaciones, Camila Homs con el empresario argentino Charly Benvuto, y el futbolista con Tini Stoessel, ambos continúan teniendo algunos conflictos con respecto a la crianza de sus hijos. No solo por el lado de lo económico, sino también con respecto a la exposición que los pequeños tienen al ojo público.

Sin embargo, tanto Francesca como Bautista se han visto involucrados en la polémica de sus padres. Ya sea por la demanda judicial en contra del mediocampista argentino, o por el arreglo del régimen de visita de un país al otro, ambos pequeños se han visto envueltos desde un principio la mediática de ambas figuras.

Pero en esta ocasión no fue ninguno de sus padres el que los metió en medio de la rivalidad de ambos, sino la mamá de Camila Homs. La abuela de Francesca decidió publicar en las últimas horas un tierno video de su nieta bailando una conocida canción, pero esta no se dio cuenta de un particular detalle que no le gustaría nada a su hija.

En el posteo original se podía observar cómo Francesca bailaba al ritmo de uno de los conocidos temas de Tini Stoessel. Con pequeños pasos, la pequeña enterneció a varios de los usuarios que lograron verla disfrutando de la música compuesta por la actual pareja de su papá.

Sin embargo, esto no pareció gustarle nada a la modelo, por lo que la mujer decidió eliminar el video de las redes. Sin embargo, este ya había llamado la atención de varias personas, quienes se encargaron de guardar la grabación.

Fuente: la100.cienradios.com