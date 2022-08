Siete idiomas, música y fútbol: la estricta formación de Sasha y Milan, los hijos de Shakira y Gerard Piqué

Si de algo no puede estar más orgulloso un padre es de sus hijos. Y no importa si se trata de personas comunes y corrientes, o de una celebridad, ese sentimiento persiste sin importar lo que hagan. Y eso mismo le ocurre a Shakira y a Gerard Piqué, quienes no pueden dejar de compartir los grandes logros de Sasha y Milan, los pequeños que tienen en común.

Pese a que su relación terminó tras descubrirse la infidelidad por parte del futbolista, ambos siguen teniendo como una de sus prioridades principales a sus dos hijos, Sasha y Milan. Los pequeños, de 7 y 9 años respectivamente, son conocidos por realizar una gran cantidad de actividades que sobreestimulan diferentes áreas cognitivas que ayudarán con su desarrollo futuro.

Los hijos de la cantante y el futbolista acuden desde hace un año a un colegio barcelonés que se especializa en el perfeccionamiento a edad muy temprana de diferentes idiomas. “En lo académico trabajamos con el multilingüismo, siete lenguas en un proyecto de 3 + 4. Las vehiculares son inglés, catalán y castellano. Les seguirán el francés, chino y después hay una integración lingüística de ruso y alemán, esto es educar al oído con diferentes sonidos”, explicó la directora de la institución a la que asisten Sasha y Milan.

Pero eso no es todo, ya que estos nenes también asisten a actividades extracurriculares como música, la cual es impulsada por la artista colombiana, que se desempeña como cantante. Y, por otro lado, también realizan prácticas de fútbol y surf, aunque el menor de ellos ha mostrado bastante predilección por las artes marciales, ya que ha logrado ganar torneos a su muy corta edad.

“Competir nunca es fácil, me encanta verlos ir ganando en confianza y venciendo el miedo a competir, puesto que nunca es fácil a cualquier edad”, escribió Shakira en un posteo de Instagram acerca del esfuerzo de sus hijos en sus actividades.

