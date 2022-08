Julio Cobos: “Estoy seguro de que tenemos posibilidades de ser gobierno, no vamos a empujar a nadie”

En medio de la crisis política y económica que atraviesa el país y el Gobierno Nacional, el diputado de la Unión Cívica Radical Julio Cobos se mostró convencido de que Juntos Por el Cambio ganará las elecciones en 2023, pero aclaró -en relación al oficialismo- que “no vamos a empujar a nadie” y que en esta nueva etapa de la administración de Alberto Fernández, con Sergio Massa en el Ministerio de Economía, la oposición “tiene que ayudar en la medida que vengan propuestas razonables”.

En la coalición opositora conviven diversas posturas sobre cómo actuar políticamente frente a la crisis interna que sufre el Frente de Todos. Consultado sobre el sector del PRO que sostiene que deben mantener una posición estática mientras el Gobierno se hunde en su propia crisis, Cobos respondió que esa “es una mirada mezquina”. “Todos deseamos que les vaya bien y eso nos obliga a nosotros a subir la vara, esforzarnos mas”, agregó el legislador de la Unión Cívica Radical.

“Estoy seguro que tenemos posibilidades de ser gobierno”, señaló optimista y consideró que si la actual gestión logra acomodar algunos de los desajustes de la economía, serán “menos problemas que resolver” para la próxima administración. “La gente la está pasando muy mal, no sirve especular o empujar; no vamos a empujar a nadie”, enfatizó en su mensaje también dirigido hacia la interna de Juntos por el Cambio.

“La oposición tiene que ayudar en la medida que vengan propuestas razonables”, continuó Cobos. En ese sentido, precisó que JxC respaldaría cuestiones que tengan que ver con “alivio fiscal para incentivar la inversión, reducir o reestructurar el gasto público, unificar ministerios... ahí nos van a encontrar trabajando de forma conjunta”.

“Estoy convencido que toda la dirigencia política está al tanto que la situación es grave y complicada, y que se profundizó por la crisis política que hay en el Gobierno. A lo mejor, con la llegada de Sergio Massa se para la sangría que hay en el Frente de Todos -que comenzó con las cartas de Cristina, la renuncia de Máximo Kirchner y el no apoyo al FMI- se tranquiliza la interna -que incide y mucho en lo económico- y estará en nosotros ser responsables a la hora de ver el paquete de medidas”, resumió el diputado nacional de la UCR.

Cobos compartió gobierno con Sergio Massa cuando fue vicepresidente de Cristina Kirchner y el líder del Frente Renovador se desempeñaba como Jefe de Gabinete. A menos de 24 horas que asuma formalmente como ministro de Economía, señaló que “Massa tiene una gran responsabilidad sobre sus espaldas y poco tiempo”. “No puede estirar muchos los anuncios ni dar discursos divagantes, tiene que ser concreto, preciso. Si sale a buscar plata afuera tiene que tener un plan, un rumbo. Los mercados están atento a todo y son muy sensibles”, opinó.

En relación a sus años como vicepresidente, recordó la crisis con el campo por la Resolución 125 en la que en carácter de titular de la Cámara de Senadores votó en contra del propio Gobierno. “Mi voto no es positivo, mi voto es en contra”, fue la frase de Cobos que quedó inmortalizada aquella madrugada del 17 de julio de 2008 que sentenció el final del conflicto con el agro pero el inicio de una grieta que se extiende hasta la actualidad. “La pasé mal, pero me quedó la tranquilidad de solucionar el conflicto, que se pacificó el país”, manifestó este martes en diálogo con Animales Sueltos (América). Y reivindicó que, tras su voto, “fue la época de mayor confianza y certidumbre” en el país y que incluso “Cristina hasta ganó las elecciones después” porque “se generó confianza y equilibrio de poderes”. Para Cobos, su decisión no significó “generarle un conflicto” a CFK, sino todo lo contrario. Pero a partir de allí “la relación con Cristina se cortó”. “Ella resolvió mantener una relación nada más que institucional; la noté tensa”, recordó de aquellos tiempos.

Con información de www.infobae.com