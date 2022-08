Antonela Roccuzzo se calzó un crop top naranja y se llevó todas la miradas en un show

Es de público conocimiento que la empresaria Antonela Roccuzzo es una referente para muchas chicas a la hora de marcar tendencia en moda. A través de sus historias de Instagram, con más de 20 millones de seguidores muestra a diario sus looks tanto como para grandes eventos como también sus conjuntos deportivos para ir a entrenar.

La esposa de Messi fue invitada al VIP del espectacular show que dio Ed Sheeran en París. La argentina no dudó en sacarse una fotografía junto al artista para inmortalizar el momento. Ella lució un conjunto muy veraniego, se la puede ver con un top ajustado, un modelo muy elegido por la señorita, pero en esta oportunidad decidió apostar por un llamativo color: naranja bien brillante. El top tenía una pequeña abertura en su parte inferior y unas tiras cruzadas que hacían que el modelo se realmente llamativo.

Completó su look con un pantalón de jean tiro alto, más ancho en las botamangas y de color blanco, para terminar el total look súper cool le agregó una minicartera también en tonos blancos. Su pelo se lució suelto y el maquillaje fue muy sencillo: sumó máscara de pestañas para resaltar su mirada y en los labios aplicó un gloss, un make up ideal para lucir de día.

Antonela nos tiene acostumbrados a lucir sus jugados conjuntos deportivos, ella es una chica muy fit y tiene una gran cantidad de vestuarios para poder hacer rutinas diarias. A través de sus historias de Instagram, posó frente al espejo con un conjunto deportivo de color negro, con top y pollera. Combinó el look con unas zapatillas blancas. Al estar entrenando decidió llevar su pelo recogido con una cola alta, al estilo “cola de caballo”, bien tirante y con un moño azul. A la rosarina le encanta la moda y sin dudas siempre luce las últimas tendencias.

Fuente: la100.cienradios.com