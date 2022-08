Rusherking reveló cómo le afectó a su salud la fama que le trajo su noviazgo con la China Suárez

Este domingo, Rusherking habló a corazón abierto y contó cómo su relación con la China Suárez afectó su salud. El cantante confesó que sufrió de ataques de pánico y que la alta exposición con su romance le generó ataques de ansiedad, en una charla con Jey Mammon en La Peña de Morfi (Telefe).

“Empecé primero con los ataques de ansiedad y después con ataques de pánico. Pensé que me iba a morir”, relató el joven. “Estaba durmiendo en mi casa, me faltaba el aire y me tuve que levantar para que me llevaran al hospital. Pensaba que me moría, tenía el corazón a mil”, detalló. “Me revisaron y no tenía nada. Era todo mental”, agregó.

“Al principio fue muy fuerte. Todo el ruido y el quilombo que se armó fue demasiado fuerte para mí, la pasé mal durante un mes y ahí sí tuve ataques de ansiedad. Tuve noches sin dormir”, describió Rusherking sobre este romance que generó mucha repercusión. “Después lo superé y entendí que es parte de todo. Yo me dedico a esto, la exposición es parte de esto, pero no estoy acostumbrado”, continuó. “Yo soy de Santiago del Estero, me levantaba para ir a la escuela, volvía, dormía la siesta, a la noche hacía música y ahora explotó todo”, sentenció el cantante de 22 años.

Y sumó: “De repente estoy en la sala de ensayo, salgo y tengo a una cámara con un chabón poniéndome el micrófono en la cara. Cosas así con las que no estoy acostumbrado para nada y con las que tengo que convivir”, concluyó sobre el tema