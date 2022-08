Aníbal Fernández le ofreció a la gobernadora de Río Negro el envío de la Gendarmería a Villa Mascardi

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, mantuvo este jueves una reunión con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, para continuar trabajando en relación a los hechos delictivos que se produjeron en la región de la Araucanía.

El día miércoles, el gobierno rionegrino dispuso la custodia policial de una cabaña que fue incendiada este lunes a la madrugada en Villa Mascardi, por temor a que sea usurpada por mapuches. Como consecuencia, la titular de la cartera de Seguridad de la provincia, Betiana Minor, le envió una nota a Fernández para pedirle la intervención de fuerzas federales.

Luego de la reunión en la sede de la cartera de Seguridad, el ministro dijo que “nosotros sólo estamos esperando el oficio de la Justicia Federal, que la gobernadora nos aclara que en estos días lo vamos a tener para poder actuar”, en relación al incendio deliberado de una vivienda en Villa Mascardi. Una vez que esté la orden judicial el ministro va a poder dar la orden de desplegar las fuerzas de seguridad.

Esto fue acordado en dos etapas. Ayer Fernández habló con la ministra de Seguridad local y acordó el envío de la Gendarmería que está en Bariloche.

El ministro explicó también que la gobernadora “nos plantea la participación de Gendarmería, que está a sólo 10 km de ese lugar, y nuestra responsabilidad es estar atentos”. En ese sentido, agregó: “La ministra de Seguridad de la provincia, por instrucciones de la gobernadora, estuvo en contacto con nosotros desde ayer para hacer el seguimiento de este tema”.

Carreras, quien calificó la reunión como “muy buena”, sostuvo: “Seguimos manteniendo el diálogo que veníamos desarrollando en torno a estas temáticas, al tiempo que coincidió con el ministro Fernández en la necesidad de que “la Justicia Federal avance en estas causas porque si no logramos dar con los autores de estos hechos, muy difícilmente podremos revertirlos”.

La gobernadora señaló también que están “muy preocupados porque volvió a darse un hecho con características similares a los anteriores, en este caso la quema de una casa en territorio de parques nacionales”.

En esa línea, agregó que “allí está actuando la policía de Río Negro custodiando el predio que ha quedado. Estamos en contacto con las familias y sobre todo estamos trabajando en conjunto para poder preservar la integridad de las personas y los bienes en esa región”.

En otro orden, en la reunión también se abordó la creación de una mesa de lucha contra narcotráfico en el marco del Consejo de Seguridad, específicamente de características patagónicas.

Aníbal Fernández reiteró que no se militarizará la zona, ni se declarará estado de sitio. “Nosotros vamos a trabajar con las provincias codo a codo para que resolvamos definitivamente estos temas y pongamos las cosas en su lugar como tienen que estar”, afirmó.

Además, aseguró: “No vamos a permitir ningún tipo de desmanes, con lo cual, ante situaciones esas características las fuerzas federales van a proceder a las detenciones a la judicialización y a la responsabilidad específica”.

El objetivo del gobierno rionegrino no sólo es custodiar el predio donde se produjo el incendio, sino también “llevar tranquilidad a los vecinos del lugar, ante los nuevos hechos de violencia”.

Luis Dates, propietario de la última cabaña incendiada, llegó a Bariloche para tomar contacto con las autoridades judiciales y darle impulso a la denuncia penal que tramita el fuero ordinario. “Si los peritos no me hubiesen confirmado que el incendio fue intencional, me daba cuenta solo”, dijo Dates a Infobae, luego de recorrer el predio.

El fuego comenzó en las habitaciones y lo primero que incendiaron fueron los colchones, en tres sectores distintos. “Tenían la clara intención de dañar todo, que no quedara nada”, dijo el damnificado.

Los investigadores reúnen elementos para incorporar al expediente, que por ahora cuenta sólo con el informe preliminar de la Policía de Río Negro y el resultado del peritaje de bomberos voluntarios, que confirma le existencia de elementos compatibles con intencionalidad.

