“Sin votos del pueblo”: el kirchnerismo duro disparó fuerte contra Sergio Massa

El desembarco de Sergio Massa al Gabinete nacional, en este caso como titular del Ministerio de Economía, no cayó muy bien en el kirchnerismo, sobre todo el denominado “duro”. Si bien la vicepresidenta Cristina Kirchner se reunió con el tigrense antes de su asunción para brindarle su apoyo, no estuvo presente en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. Y este jueves, algunos ex funcionarios de la gestión de la ex presidenta dispararon fuerte contra el flamante ministro.

Una de ellas es la ex embajadora Alicia Castro, quien criticó duramente a Massa y afirmó que logró “la suma del poder público sin votos del pueblo y jugando contra el kirchnerismo”. Actual referente del espacio Soberanxs –en el que también está Amado Boudou–, Castro no ocultó su disgusto por la designación del líder del Frente Renovador en el Gobierno y lo dejó en claro en sus redes sociales.

“Sin votos del pueblo, jugando contra el Kirchnerismo, aliado de la Embajada (de Estados Unidos); socio del carcelero Gerardo Morales; pagando con (el ex presidente Mauricio) Macri la usura a los buitres y legalizando la estafa entre Macri y el FMI en el Congreso, Sergio Massa se hace de la suma del poder público. BOROM BOM BON”, lanzó la exsecretaria general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).

Junto a su mensaje, Castro publicó el video que se hizo viral en el que un grupo de militantes del Frente Renovador, incluida Malena Galmarini, celebra en medio del Museo del Bicentenario, lo que provoca el airado pedido del tigrense para que dejen los cánticos. Sobre todo, teniendo en cuenta que “el horno no está para bollos” dentro de la coalición gobernante y es la primera vez que el espacio massista llega tan lejos en términos políticos-administrativos.

Además, la ex embajadora argentina ante Venezuela, Reino Unido y Rusia retwitteó una gran cantidad de mensajes de distintos usuarios para criticar tanto al presidente Alberto Fernández como a Massa. Incluso cuestionó recientes dichos de Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita e integrante del Gabinete bajo la función de secretario de Economía Social.

Éste había dicho que “hoy es el momento de calmar los mercados, la economía y resolver el problema de la inflación”. A Castro no le cayó muy bien esa declaración, la cual la contrapuso con el siguiente mensaje: “Algún cristiano debería expulsar a latigazos a los mercaderes del templo. Un ‘dirigente social’ aliado de Sergio Massa que no piensa en calmar el hambre, sino en ‘calmar a los mercados’ tal vez sea el límite de la decadencia”, aseveró la dirigente política.

Mariotto también habló y le envió un mensaje a Massa

Habiendo pasado varias horas del anuncio del plan de gestión de Massa, rompió el silencio Gabriel Mariotto, ex director de la Afsca y ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, y actualmente otro de los referentes de Soberanxs. Justamente a través de la cuenta de Twitter del espacio, le envió a Massa un mensaje grabado, en donde le pide que “la Argentina necesita un plan a 10 años”.

“Sergio Massa: el Frente de Todos ha sido un frente electoral, sigue siendo un frente electoral y no trascendió a frente político. Es imprescindible armar una mesa para discutir el rumbo. Si discutimos el rumbo, podemos aportar un insumo para que el Gobierno pueda utilizarlo en la amplitud y la diversidad de los perfiles que tienen los actores y actrices del Frente de Todos”, manifestó Mariotto en el video.

En esta línea, el exfuncionario de la gestión de Cristina Kirchner remarcó: “Nosotros necesitamos discutir deuda externa, comercio exterior, servicios públicos, energía, que el shock de justicia social llegue a cada hogar de los argentinos, terminar con la inflación y poner a la Argentina con un rumbo productivo. Hay que discutirlo en una mesa política”.

“Si no, estamos condenados a tirar botellas al mar con mensajes de naufragio solamente desde las redes o los medios de comunicación. Eso termina siendo un insumo a evaluar. La mesa política le da jerarquía, y el proyecto, el plan, a construir de una Argentina linda, inclusiva, a 10 años nos pueda encontrar reflexionando para que esos aportes tengan la contundencia de la aplicación de las políticas”, concluyó Mariotto.

