Diego Santilli aseguró que en la asunción de Massa «hicieron otra fiesta VIP»

Diego Santilli estuvo recorriendo parte de la provincia de Buenos Aires con la mente puesta en el 2023. El diputado nacional de Juntos por el Cambio recorrió la localidad de Cañuelas. Allí el ex vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires opinó sobre la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura. El legislador no dudó en asegurar que «fue muy malo».

Junto a Gustavo Posse, intendente de San Isidro, el diputado recorrió Cañuelas para conocer y escuchar los pedidos de los vecinos del lugar. Posteriormente, Santilli declaró ante los medios: “El cambio ya está en la cabeza de la sociedad. Los trabajadores son los que laburan todos los días y tienen ganas de cambiar esta realidad. Esa es la cultura de trabajo que hizo grande a este país, por eso hay que acompañarlos y bancarlos», señaló.

Posteriormente se refirió a la jura de Sergio Massa como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura. “El acto fue muy malo, no hay nada para festejar con 500 invitados. Hicieron otra fiesta VIP en la asunción mientras el ajuste lo paga la gente. Hay que abordar los problemas estructurales de la Argentina, así que esperamos medidas contundentes”, explicó según Radio Mitre.

No solamente analizó el contexto donde se realizó el nombramiento, sino que también expresó su desencanto. Santilli esperaba medidas más concretas y anuncios que signifiquen un ajuste en el Estado: “No habló sobre los tres temas importantes: qué hacer con el déficit, reducir ministerios y cargos, y la emisión desmedida en pesos”, aseveró el legislador nacional.

“El déficit es lo que genera que el laburante no llegue a fin de mes porque una inflación del 6% mensual se ve en las góndolas, pero de eso no habló en el acto de ayer. Si los gobiernos no entienden que el déficit genera inflación y que eso erosiona a los jubilados y que a la clase media no le alcanza para llegar a fin de mes, no cambian las cuestiones de fondo”, sentenció uno de los posibles candidatos a gobernar la Provincia en 2023.

