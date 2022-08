"Presidente, muchas gracias", dijo Perotti y al campo le causó urticaria

El presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía, Sergio Massa, y de Transporte, Alexis Guerrera, participaron este viernes junto al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, de un acto por la vuelta del tren Rosario-Cañada de Gómez.



Fernández, Massa y Guerrera llegaron a la comuna de Correa, donde fueron recibidos por el intendente Nahuel Cejas. Luego, se dirigieron a la estación de ferrocarril de la misma localidad, subieron al tren con destino a Cañada de Gómez, donde el gobernador Omar Perotti lo recibió junto al secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, y al presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci. Es la primera actividad oficial que Fernández comparte con Massa tras la asunción del ahora exdiputado en el cargo el miércoles último.



El presidente afirmó que "claramente pasamos momentos económicos difíciles y algunos se encargan de hacerlo aún más difícil", y sostuvo que "ni siquiera la voluntad" de esos sectores "va a doblegar la decisión" del gobierno nacional.

Sobre la vuelta del tren que une a Rosario con Cañada de Gómez, el mandatario expresó: "El ferrocarril fue un medio de transporte tan importante para el desarrollo de los países. Perón los nacionalizó. Me contaron que en el año '47, nuestra querida Evita iba camino a Córdoba, en este tren, que pasaba por acá, y paró en Cañada de Gómez y, desde el mismo tren, le habló a los que vivían en Cañada de Gómez. Me siento privilegiado", sostuvo.

En tanto, indicó que "Sergio (Massa) sabe, como yo, la obligación que tenemos con cada uno de ustedes. Esa obligación no va a parar, así como ninguna de las 5 mil obras públicas que estamos construyendo. No van a parar las 100 escuelas técnicas que estamos construyendo a lo largo y ancho del país, ni las 120 mil viviendas que estamos construyendo. Nuestro deber esta con ustedes, no con otros", dijo el presidente.

Asimismo, afirmó que "el tren va a tener su punto de llegada en Rosario, la ciudad de mi querido Pablo Javkin, que no piensa como yo, pero estoy seguro de que siente como yo y celebra como yo que esto ocurra", afirmó y siguió "El tren nos conecta y el tren nos iguala. Sé que por delante tenemos un futuro provisorio, que el tren nos está dando cuenta de cómo debe ser, donde debemos conectarnos más", dijo el jefe de Estado.

"La circunvalación de Santa Fe, que va a ser la gran circunvalación que va a tener Rosario en materia ferroviaria, y que hace que la mayor inversión ferroviaria hoy la tengamos en la provincia de Santa Fe, no es una cosa caprichosa, es que vemos la importancia de la producción, de todo el campo santafesino, cordobés, entrerriano, que necesita de esa fuerza motriz del tren para llevar sus granos, su producción a la Hidrovía y de ahí al Atlántico", sostuvo el presidente.

"Presidente, muchas gracias", dijo Perotti

Por su parte, el gobernador Omar Perotti, señaló que “la decisión es fundamental. Quienes creemos en la producción, en el trabajo y acompañamos a los que invierten, vemos algo muy distinto que un tren y vagones cuando circulan por nuestras vías. Vemos que va el talento de nuestra gente a estudiar, formarse, prepararse, el trabajo de nuestra gente en cada lugar de la provincia para que llegue a nuestros puertos y que el trabajo argentino llegue al mundo", dijo y agregó: "De nosotros será la responsabilidad del cuidado".

Por su parte, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, dijo que para que el tren volviera "tenía que venir a la presidencia alguien con la decisión política" y que "hoy tenemos a la persona que tomó esa decisión, Alberto Fernández". "En estos dos años y medio de gestión hemos conectado 15 servicios, que representan 56 localidades que habían sido abandonadas", sostuvo.

Asimismo, el ministro expresó que "a las personas que tienen más de 45 años se les pianta una lágrima porque ven cómo vuelve el tren y todas las que tienen menos de 40 y pico de años, con asombro, abren los ojos grandes porque es la primera vez que ven al tren con posibilidad de movilizarlos", dijo Guerrera. Además, destacó la inversión "que se sostuvo a pesar de momentos muy difíciles". "Cuando la oposición nos negó el presupuesto, el DNU del presidente volvió a confirmar las inversiones ferroviarias", apuntó.

Fuente: Aire de Santa Fe