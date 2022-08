Según Melconian, lo que se viene es un "flor de ajuste"

Carlos Melconian analizó anoche el plan que presentó esta semana Sergio Massa como flamante ministro de Economía, Producción y Agricultura y concluyó: “Es un ajuste clásico”.

El exdirector del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, que hace unas semanas se reunió con Cristina Kirchner, dijo en declaraciones televisivas que lo destacable de las medidas del tigrense es que quiere “blanquear el tema de los planes sociales y de los subsidios”.

Por otra parte, en la entrevista en el canal TN, explicó que conceptualmente las medidas son buenas para el país, pero que deberá demostrar “que es oficialismo” ya que en otro momento, el Gobierno estaría en contra de un plan con estas características. Por otra parte, destacó que “lo bueno es que congela el gasto público” y que “no se pide más plata de emisión al Banco Central”.

No obstante, señaló que el Gobierno estará implementando un “ajuste clásico” y fue escéptico en los resultados que podría generar. “Lo que viene no es un plan de estabilización, es primero acomodarte en el acuerdo con el Fondo Monetario internacional (FMI). Después, evitar un estallido de la inflación” ya que el país entra en “un escenario que tiene como único objetivo evitar el desborde”.

Con qué terreno se encuentra Massa al asumir en el Ministerio de Economía

Como informó esta semana LA NACION, Melconian, previo al anuncio del nuevo plan económico, dio varias definiciones sobre la llegada de Massa al Gabinete y sobre cuál será el terreno en el que deberá gestionar los cambios que ayuden a la salida de la crisis.



El economista había dicho que extitular de la Cámara de Diputados tendrá que lidiar con un FMI “más duro” que se “niega” a cambiar la meta fiscal anual. Estimó que el organismo hará una demanda de $500.000 millones de ajuste y, además, que pondrá la lupa en “si se ha reconstituido el roll-over de la deuda interna”.

Tras ello afirmó que el margen temporal para presentar resultados deberá ser corto por lo que “rápido” el Banco Central debe dejar de vender dólares. Marcó ese punto como el más de corto plazo. “Cuanta más alquimia y menos realismo, el tiempo más se le acelera”, sintetizó.

“De berretalandia no salimos -agregó-. Creo que el ministro va a arrancar dándole la derecha al Banco Central. No me hagan un ‘fabregazo’. Si incentiva adicionalmente el 70/30 que le dieron al campo hace poco y va a Qatar, podrán venir algo de dólares para evitar el ‘saltito’”.

Por último Melconian enfatizó que Massa “no debe hacer gala” y “refregarle por la cara” al FMI de sus contactos internacionales. “Si chapea con que habla con el Tesoro de Estados Unidos, en el organismo prefieren a la Batakis, que ni arrancó; en la discusión intelectual, prefieren a Guzmán, que se agotó. El epicentro está en el desembolso del tercer trimestre”, sostuvo.

Con información de La Nación