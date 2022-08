“Retroceso a la ignorancia”: el apoyo de Mauricio Macri a Viviana Canosa

El ex presidente Mauricio Macri y otros integrantes de Juntos por el Cambio brindaron apoyo a Viviana Canosa, ahora ex conductora de televisión, luego de que esta anunciara su retiro por supuestas limitaciones a la libertad de expresión. La periodista, conocida por sus comentarios polémicos sobre el feminismo, la pandemia y la política, tomó la decisión este viernes.

“Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica. Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos”, publicó Viviana Canosa en su cuenta de Twitter. Luego de una breve reflexión, agradeció al canal y a los trabajadores.

En defensa de Viviana Canosa

Este sábado a la mañana, Macri salió a defender el posicionamiento de la conductora. “No podemos aceptar ningún tipo de censura sobre la prensa, ni aún la encubierta en buenas intenciones. Es un retroceso a la ignorancia, un castigo que promueve el silencio. Aceptamos el costo de ser libres o aceptamos las consecuencias de no serlo. Yo estoy con la libertad”, señaló.

El diputado Martín Tetaz fue más allá, al no solo repudiar las causas por las cuales renunció Canosa, sino por anunciar que no aceptaría más una invitación del canal desde ahora para adelante. “Quiero anunciar que he decidido cancelar todas mis participaciones previstas en el canal A24. Es inadmisible la censura y no puedo convalidar con mi presencia una práctica cobarde y corporativa que lesiona una institución básica de la democracia como es la libertad de prensa”, sentenció.

El contraataque a Mauricio Macri

En tanto, el periodista Diego Iglesias le salió al cruce por las contradicciones sobre la libertad de expresión. “Coincido plenamente expresidente ojos de cielo absolutista de la libertad de expresión, que metió presos a los dueños del único canal crítico durante su gestión y bloqueó las cuentas para que los trabajadores no pudieran cobrar”, sostuvo.

A lo que hace referencia el comunicador es a la vez que, en el inicio del Gobierno de Cambiemos, el exjefe de Estado contribuyó a la detención de Cristobal López y Fabián de Sousa, dueños de C5N y del Grupo Índalo. Este último estuvo preso durante 20 meses hasta 2019, cuando un fallo de la magistrada María Eugenia Capuchetti lo absolvió. La causa contra el grupo inició a raíz de una investigación sobre el blanqueo de millones de dólares que hizo el hermano del entonces presidente, Gianfranco Macri.

«Estuve preso casi dos años, en donde no solamente se violó mi libertad, sino se violaron muchos más de mis derechos. Se violó a mi familia, porque la AFI bajo la conducción de Arribas, Macri y Majdalani tenía personas asignadas en mi casa», comunicó De Sousa en una conferencia de prensa en el año 2021. «Pasaron seis años en lo cual, lo que vivimos es muy parecido a lo que pasó en el proceso del 76 al 83», amplió al cierre de la conferencia.

