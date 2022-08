El incómodo momento que vivió Leonardo Sbaraglia con una app de citas: “No me sirvió”

Leonardo Sbaraglia se ha consagrado como uno de los actores argentinos más destacados, tanto a nivel nacional como internacional. Con más de 35 años de trayectoria, el actor brindó una entrevista para el medio Infobae en donde repasó varios momentos de su carrera y donde abrió su corazón para contar detalles de su vida sentimental.

Como muchos fanáticos sabrán, Leonardo Sbaraglia se separó hace seis años de la artista plástica Guadalupe Marín, con quien mantuvo una relación desde el año 2001. Sin embargo, la ruptura no impidió que el actor sintiera ganas de conocer a otras personas, razón por la que se creó una cuenta en una app de citas.

A pesar del intento, la experiencia no fue del todo grata. “No me sirvió porque no creían que era yo, después me la cerraron por ‘supresión de identidad’”, contó el protagonista de Caballos Salvajes, a lo que luego agregó: “Uno siempre conoce gente. Estoy aprendiendo porque después de 20 años de casado hay que remarla aunque no me puedo quejar”.

Cabe recordar que, en plena pandemia en 2020, Leonardo Sbaraglia se había pronunciado contra las aplicaciones destinadas a conocer potenciales parejas. Sus declaraciones se habían hecho públicas luego de un reportaje con El Destape.

“Me genera mucha contradicción, no es una cosa muy amable”, confesó en diálogo con el medio a través de Instagram Live. “De pronto te encontrás descartando gente como si fuese un juego. Es un poco deshumanizante. Creo que hay otras maneras más humanas”, expresó. En este sentido aclaró: “Entiendo que es parte de un juego que uno puede permitirse o no vivir. En el caso de las personas conocidas, tenemos la ilusión de ser personas normales”.

En cuanto a lo profesional, fue indagado sobre su rechazo a participar de un largometraje junto a Angelina Jolie. “Estaba filmando una película y no quise pedir unos días para estudiar un texto en inglés y participar de un casting”, se sinceró.

Fuente: la100.cienradios.com