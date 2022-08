Charlotte Caniggia dio detalles sobre su doloroso vínculo con Claudio Paul

En la noche del sábado, Charlotte Caniggia estuvo invitada a PH Podemos Hablar, junto a Joaquín Levinton, Alberto Cormillot, Lola Cordero y Gustavo Conti. Mientras la mediática despertó rumores de crisis con su pareja, Roberto Storini Landi, luego de reflexionar sobre las “relaciones tóxicas” en sus redes sociales, se refirió a su fría relación con Claudio Paul Caniggia.

Todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff indagó sobre el presente de su hermano, Alex Caniggia. Las preguntas derivaron en la relación del participante del Hotel de los Famosos con con Melody Luz, y cómo fue aceptada dentro de la familia.

Luego el conductor de PH Podemos Hablar se refirió a la relación de Claudio Paul Caniggia con sus hijos. “Familia complicada” comenzó diciendo Charlotte. “¿Vos no tenés relación con tu papá?” preguntó Kusnetzoff.

“Yo ahora mismo no hablo con mi papá. Algunas veces le pregunto ‘Hola papá, ¿cómo andas?”, pero no lo veo. Hay familias que a veces pasan por algunas cosas, viste” comentó la hija de Mariana Nannis.

“¿No te dan ganas de verlo?” consultó Andy. “Sí, pero él nada, no me habla. Uno como hijo como puede... le mandas ochenta mensajes y no te contesta. Listo, tu papá no te contesta ¿qué vas a hacer?” aseguró Charlotte Caniggia.

En ese momento la periodista Lola Cordero le consultó si esto tenía que ver por una decisión de su propia pareja, y la mediática contestó: “A veces los papás meten a los hijos en los problemas de pareja. No sé”.

“Alex tampoco tiene relación con él” aseguró. Luego la conversación continuó sobre el vínculo de Charlotte con su pareja.

Fuente: caras.perfil.com