«No le dio más que un casillero»: Alfonso Prat Gay se refirió a la interna entre Massa y CFK

Alfonso Prat Gay explicó su punto de vista sobre la segmentación de tarifas en los servicios y además la renuncia de Darío Martínez en Energía. El ex ministro de Economía, durante la gestión de Mauricio Macri, opinó sobre la renuncia del camporista Martínez. El economista sostuvo que se debe a no dejar a La Cámpora pegada del posible tarifazo que puede ejecutar Massa.

El ex titular del Palacio de Hacienda sostuvo que la salida de Martínez se debe a cuestiones políticas y para que La Cámpora no sea «cómplice» de la suba en las tarifas de los servicios. “Hasta ahora, Cristina Kirchner no le dio más que un casillero a Massa”, destacó Alfonso Prat-Gay en su visita al programa Comunidad de Negocios, por LN+.

Insistió en que la vicepresidenta hizo renunciar a Martínez par exponer, silenciosamente, su desacuerdo: “Massa hasta ahora habló de uno nomás: de la cuestión de tarifas. Hoy nos enteramos que no va a haber resistencia interna. Me da la impresión de que Cristina se está corriendo y se quiere despegar del tarifazo de Massa”, agregó el economista a su análisis.

Al mismo tiempo quiso remarcar que a Massa se lo ve rodeado de funcionarios que no son parte del Frente de Todos: "Da la impresión que los economistas que han seguido a Massa no están en la lista. Más que la designación fallida de Rubinstein, creo que Massa no pudo convencer a los economistas que han estado toda la vida cercanos a él”, agregó el exministro de Economía.

“Es el responsable de comunicar. En cuanto había una repregunta, Massa no tenía los elementos como para contestar. Eso es natural porque no viene de esa ciencia ni tiene los conocimientos ni hasta a veces tiene el lenguaje. Por eso es tan importante el rol del viceministro”, profundizó Prat-Gay sobre algunas falencias del ex intendente de Tigre.

* Para www.elintransigente.com