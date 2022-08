"Sin Cristina no hay peronismo y sin peronismo no hay país": el polémico tuit de "El Cuervo" Larroque

El ministro de Desarrollo bonaerense y secretario general de La Cámpora, Andrés "El Cuervo" Larroque publicó un sugestivo mensaje en respaldo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La publicación en Twitter fue este lunes, luego de que CFK pidiera la recusación del fiscal Diego Luciani y del presidente del Tribunal Rodrigo Giménez Uriburu en el juicio por la causa Vialidad

"Sin Cristina no hay peronismo. Sin peronismo no hay país", expresó a través de su cuenta de Twitter, canal que utilizó para polemizar con el ex titular de Economía Martín Guzmán.

Corto y concreto, Larroque busca marcar la cancha ante los nuevos cambios en el Gabinete de Gobierno que responde a Alberto Fernández.

Desde su designación a esta parte, Sergio Massa ha capturado todas las miradas por su agenda cargada y las primeras medidas anunciadas en el marco de un programa que prevé un mayor "orden fiscal".

Este domingo, el flamante ministro de Economía dispuso cambios en la cartera de Energía tras la salida de Darío Martínez, hombre ligado al kirchnerismo, y con Flavia Royón y Santiago Yanotti terminó de delimitar así las últimas definiciones en su equipo.

Aún resta definir a su viceministro, a pesar de que para finales de la semana pasada Gabriel Rubinstein sonaba como candidato a ocupar el puesto. Esto trajo sorpresas producto de las críticas del economista a la vicepresidenta y al kirchnerismo en Twitter.

A su parte, Cristina Fernández enfrenta los alegatos de la causa en la que se encuentra acusada por supuestas irregularidades en la obra pública. La vicepresidenta recusó al fiscal Diego Luciani y al juez Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal 2 que la someten a juicio, luego de que se conocieran fotos en las que ambos están jugando al fútbol con funcionarios macristas.

