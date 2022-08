Martín Lousteau afirmó que eligieron a Massa porque «Cristina se aleja de responsabilidades políticas»

Martín Lousteau intentó reflexionar sobre la llegada de Sergio Massa al Poder Ejecutivo. El Senador estaba un tanto molesto por la elección de una persona que no posee conocimientos de Economía. Al mismo tiempo cuestionó que no haya entregado una hoja de ruta concreta para terminar con los obstáculos económicos y generar confianza a inversores.

El ex embajador argentino en Estados Unidos, durante la presidencia de Macri, sostuvo que Massa fue puesto por sus conocimientos políticos y saber generar diálogos en medio de las diferencias. Pese eso aseguró que debería haber un profesional en la materia. Aunque existen sendas diferencias entre Massa y Lousteau, el representante de Juntos ñor el Cambio, deseó: «Ojalá le vaya bien».

El exfuncionario ironizó con los economistas que sabe rodearse el tigrense: “No parece que los economistas con los que él hablaba hayan trabajado en un plan de fondo. Lo que anunció es un supuesto paquete que son parches para corregir la escalada del dólar. Ese paquete tiene que implementarlo rápido”, señaló Martín Lousteau en una nota brindada a Jorge Lanata en Radio Mitre.

El plan económico, para Lousteau, está incompleto, tiene falta de presencia económica, pero mucha cintura política: “Cuando hablamos de un plan hablamos de un rumbo predefinido, un sendero claro. Eso todavía no existe. Lo que tenemos es un ministro de Economía que no es economista. Cuando se elige la figura de Massa lo que se está tratando de hacer, es privilegiar lo político sobre lo técnico”, expresó.

“Como no hay capacidad de tomar decisiones políticas ponemos a alguien con cintura política», contó. Finalmente se refirió al silencio de la vicepresidenta por no querer responsabilizarse del momento actual: “La sensación es que Cristina Kirchner se corre de esos lugares: ‘Me corro porque no quiero tomar responsabilidad política’. Eso no da sensación de haber resuelto el problema político que existía”, sentenció.

* Para www.elintransigente.com