«La sentencia está escrita»: en el Frente de Todos creen que a Cristina Kirchner «la van a condenar»

Rodolfo Tailhade se refirió al proceso judicial que está atravesando Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad. El diputado nacional del Frente de Todos opinó como la vicepresidenta y aseguró que «la sentencia ya está escrita«. Asimismo se mostró convencido de que hay eslabones del macrismo dentro de la Justicia que llevarán a la ex Presidenta a ser condenada.

El legislador oficialista, allegado a Cristina Kirchner, expresó su opinión sobre lo que está sucediendo con la jefa de su espacio. En primer lugar quiso mencionar la foto que recorrió todos los medios donde se muestran fiscales jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri: «Un día después que es tapa de los diarios el episodio de lo del equipo de fútbol, al día siguiente sale el juez tomando mate con el escudo como diciendo ‘no me importa nada, no me van a tocar, esta absolutamente todo consolidado’. Yo creo que es así», explicó en C5N.

«En dos años y medio no hemos podido hacerles ni siquiera un poquito de algo a los dispositivos más poderosos del Poder Judicial. Estuvieron a un minuto de armar un Tribunal Oral nuevo, armado por el macrismo, donde iban a ir todas las causas de Cristina», agregó el diputado del Frente de Todos. Admitió haber estado presente en los entramados del macrismo dentro de la Justicia.

Tailhade no quiso quitar la lupa al Gobierno anterior al de Alberto Fernández. Para el diputado las responsabilidades recaen enteramente en el ex Presidente y su intención de «perseguir» a su antecesora: «Durante los cuatro años de Macri fueron armando, metódicamente, está Justicia. Son lugares donde están los dispositivos más importantes. Nosotros no hemos podido tocar por varias razones«, aseveró.

Por último confesó que prevé una condena para la vicepresidenta. La supuesta vinculación de la Justicia con dirigentes opositores llevaron a Tailhade a concluir: «Se van a ca**r de risa y van a condenar a Cristina como al resto de los imputados, sin pruebas. Hasta ahora no hay pruebas, es todo un circo. Va a haber una condena. Está escrita la condena, lo dijo Cristina«.

* Para www.elintransigente.com