Elisa Carrió: “Estoy diciendo verdades para que haya un gobierno decente el año que viene”

Luego de una larga jornada en la que alteró la paz opositora, Elisa Carrió llegó tarde al Instituto Hannah Arendt para una charla sobre la salud mental con Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño, pero antes de entrar accedió a hablar (“por última vez”, prometió) con tres medios, entre ellos Infobae, acerca del clima de enfrentamiento que generaron sus críticas a dirigentes de Juntos por el Cambio.

“Yo estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un gobierno decente de Juntos por el Cambio que gane el año que viene. Si no, no cuenten conmigo. Yo no miento más, no escondo más la verdad, prefiero morirme”, dijo con vehemencia.

Carrió descartó que la polémica que protagonizó en la oposición ponga en riesgo a JxC: “La unidad se mantiene porque estoy hace 35 años y no se rompieron unidades por esto -aseguró. Yo voté en contra del Núcleo de Coincidencias Básicas (por el Pacto de Olivos) y fui candidata de la UCR después. Ahora, si no quieren que hable... porque cargo no tengo y funciones no quiero. Ahora si soy una voz y una voz escuchada por la verdad y cuando digo, digo la verdad... La prueba es Vialidad. Todo lo que decía sobre la asociación ilícita era cierto, pero en ese momento fue en silencio, con la persecución de todos y no había nadie de Juntos por el Cambio acompañando esa denuncia, salvo Patricia Bullrich y Fernando Iglesias, que en ese momento eran de la Coalición Cívica”.

“Tengo una tranquilidad de conciencia absoluta -confesó-. El peso de mi conciencia me iba a matar. No podía dormir. No sirve un destino, un país donde se mezclan tantas cosas. Esos son mis 35 años de política. Me opuse a Alfonsín por el Pacto de Olivos. Ahora había que decir la verdad. Me sentía responsable: veo que los chicos se mueren todos los días en el país por narco o por robo mientras la política está discutiendo internas. Esto lo dije hace cuatro años en la Casa Rosada. El propio Macri lo dice en su libro. No dije nada nuevo. Lo que pasa es que es una voz que molesta. Soy el medio para decir verdades. pero si me callo, soy cómplice”.

Con información de www.infobae.com