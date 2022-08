El macrismo habló del conflicto con Carrió: “Hay que encontrar formas de marcar nuestras diferencias sin descalificar”

El ex secretario general de la presidencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Fernando De Andreis, fue el primer referente del macrismo en hacer alusión al conflicto con Elisa Carrió, quien disparó duros comentarios contra sus compañeros de Juntos por el Cambio. En sus redes sociales, reclamó “cuidar” la coalición opositora para que “no se contamine con relaciones poco claras con el panperonismo”.

“Con Mauricio creemos que el futuro tiene que ser con valores. Con libertad -por supuesto- con responsabilidad, honestidad, valentía y mucho respeto a los demás”, expresó en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, Andreis aclaró: “También creemos que hay que ser incansables en la defensa de la República y las instituciones. Cuidar que JxC no se contamine con relaciones poco claras con el autodenominado panperonismo. En la situación delicadísima del país, algunas declaraciones podrían no ayudar. Creemos que hay que encontrar formas de marcar nuestras diferencias sin descalificar a terceros. No nos distraigamos del objetivo fundamental de rescatar a la Argentina”.

El mensaje del ex funcionario macrista se debe a las declaraciones que brindó Carrió en entrevistas televisivas, donde acusó a varios de sus compañeros de Juntos por el Cambio de haber tenido conductas éticas reprochables. Habló de acuerdos, negociados e incluso de la vida privada de uno de ellos.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, fue la primera que publicó una respuesta en Twitter, en la que objetó “el espectáculo degradante de Elisa Carrió al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas, y esto sin mirar la propia y la de sus aliados”, ante lo cual reclamó “Basta, Carrió” y sostuvo: “Se tiene que terminar la impunidad de la palabra”.

Rodríguez Larreta tomó distancia de Carrió, su aliada y amiga. “Hace muchos años que desde la UCR, la CC y el PRO, y ahora desde JxC, venimos trabajando juntos por la República y por el desarrollo de nuestra querida Argentina. Argentina que hoy nos duele -dijo en Twitter-. Tengo un profundo respeto por Lilita, una de las fundadoras del espacio junto a Mauricio, pero no estoy de acuerdo con sus declaraciones de estos días sobre distintos miembros de Juntos por el Cambio. Este no es el camino. Es muy saludable que haya discusiones internas, pero el límite son los agravios. Tenemos instancias establecidas como la Mesa Nacional (de JxC), mecanismos que debemos seguir fortaleciendo e institucionalizando”.

“Más allá de nuestras diferencias, con mucho esfuerzo y convicción, hemos logrado mantener la unidad, que es lo que, además, la gente nos pide -sostuvo-. Lo colectivo, por encima de las diferencias individuales. Es mucho más fuerte lo que nos une que lo que nos separa. Es la unidad lo que nos va a permitir volver a tener la oportunidad de transformar la Argentina y mejorar la vida de millones de argentinos que hoy viven con angustia y mucho dolor”, agregó.

En el transcurso de esta mañana se sumaron, además de Larreta, se sumaron el jefe de la UCR, Gerardo Morales; y otros mencionados por Carrió en sus polémicas declaraciones televisivas, los diputados de JxC Rogelio Frigerio (PRO) y Emilio Monzó (UCR). “No vale todo, @elisacarrio. Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad soy yo”, dijo Morales.

“En Jujuy hay 43 empresas, la mayoría de prestigio internacional, invirtiendo en litio con leyes y un código minero que se cumple -agregó-. Apenas asumí como gobernador transparenté los padrones mineros para que se conozcan todas las áreas. No permito que se intente manchar nuestra gestión. Hay que consolidar Juntos por el Cambio como alternativa para el país, no dividirlo. Los adversarios que están destruyendo las esperanzas del pueblo argentino están en el Frente de Todos”.

Con información de www.infobae.com