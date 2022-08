Vuelos: Posibles medidas de fuerza durante el próximo fin de semana largo

Un conflicto gremial de los pilotos de Aerolíneas Argentina – los tripulantes de las otras compañías nacionales (las dos low cost y American Jet) no participaron de la asamblea “informativa” que generó cancelaciones y demoras – hizo que este lunes se cancelaran 60 vuelos de la compañía estatal que afectaron a unos 6000 pasajeros. No puede decirse que APLA no anticipó el conflicto – aunque no la fecha exacta – mediante un par de comunicados que muchos interpretan como más dirigidos al gobierno que a las autoridades de Aerolíneas. Inclusive hay quienes sospechan que podría haber cierta complicidad entre la empresa y el gremio en los comunicados y en las medidas de fuerza ya que la primera necesita más fondos que los alrededores de los U$S 40 millones en subsidio que está recibiendo por mes. Concretamente, el presupuesto anual 63.551 millones de pesos fue dividido en doce aportes mensuales para evitar que más cerca de fin de año, haya que recurrir a las ya clásicas partidas especiales. Es más, según trascendió el adicional al presupuesto que se fijó en 9.357 millones de pesos a fines de junio (decreto 331/2022) se retiene para recién transferirlo a la empresa en el último trimestre del año.

El reclamo salarial – que no es el único – rondaría en un 20% de incremento según el secretario general de APLA producto del desfasaje entre la inflación y lo acordado en la paritaria 2021/2022. Desde el gobierno, como consignó Clarín, aducen que el gremio reclama un salario (sueldo base) de 500.000 pesos para la categoría más básica, que es la de copiloto de vuelos domésticos. Que quien conteste, aunque sea en off, sea el gobierno y no la empresa aumenta las sospechas de que hacía allí apuntan los reclamos, especialmente a partir de los últimos cambios en el gabinete. Sergio Massa no fue recibido por Biró, confeso camporista, con los mejores términos. Si hasta lo acusó de estar al servicio de la Embajada de Estados Unidos.

Es probable que el sueldo de los pilotos argentinos esté por debajo de los que reciben sus colegas en buena parte del mundo, pero la pregunta es ¿qué profesional o asalariado gana hoy en la Argentina igual que sus pares en el mundo? Como dijeron también desde una oficina estatal ¿qué les impide irse a volar al exterior si les pagan más?

Cuánto gana realmente un piloto de Aerolíneas es un dato que no suele divulgarse, ya que cuando se hizo generó un fuerte conflicto que terminó en la justicia. El dato que sí se conoce, en base a los balances de la empresa, es el valor de la masa salarial total de la compañía (sueldos y cargas sociales, pero sin contar los viáticos que tienen los pilotos y tripulantes de cabina (TCP) cada vez que viajan, por ejemplo).

Este cuadro confeccionado por el especialista en temas aeronáuticos Carlos Vazquez en base a datos oficiales –balances e información de la AGN) muestra como creció la dotación de Austral y Aerolíneas desde el 2007 al 2021 y a cuánto asciende en pesos y dólares el rubro “remuneraciones y cargas sociales”, que representó el año pasado el 41,7% de los gastos totales (todos valores ajustados por inflación al 31/12) de la empresa: U$S 595 millones (valor estimado en función de la información suministrada por la empresa), si consideramos el cambio contable respectivo (paridad peso por dólar).

Teniendo en cuenta la dotación de personal que da origen a este gasto (11.208 en 2021) se puede determinar la masa salarial promedio anual por empleado (U$S 52.600) y obviamente la mensual: U$S 4.400. Siempre al cambio oficial, que es como se maneja la aviación en la Argentina.

Pero el reclamo de APLA no es exclusivamente salarial. También exige el gremio la incorporación de 150 pilotos, aunque la flota no haya crecido (hoy hay 3 aeronaves menos que cuando comenzó la gestión de Pablo Ceriani), y la cantidad de vuelos de cabotaje en julio de 2022 aún es inferior un 17,7% que en el mismo mes de 2019 y en internacional un 31%. Pilotos no muy cercanos a Biró sostienen que las incorporaciones – algo a lo que ahora el gobierno se opone mediante el Decreto 246/22 – es una promesa de campaña del gremialista para los de Aerolíneas que quieren hacer entrar a sus familiares o a los de otras compañías, como los ex Andes o Latam. El argumento de Biró respecto a las incorporaciones coincide con las pretensiones de la empresa y se basa en el plan de flota previsto.

El otro reclamo está dirigido fundamentalmente a la ANAC y al Ministerio de Transporte y tiene que ver con la entrada en vigencia de las tarifas mínimas (decreto 879) anunciadas en diciembre de 2021, algo que nada tiene que ver con el manejo gremial, y que solo apunta a favorecer a Aerolíneas Argentinas y perjudicar a empresas como Flybondi y JetSmart. Perjuicio que se extiende a los pasajeros en general, especialmente los menos favorecidos económicamente, que verán desaparecer las tarifas más económicas para volar desde y hacia las provincias.

Está claro que la totalidad de lo que reclama el gremio (recomposición salarial, Convenio Marco por actividad, aumento de plantilla de pilotos y reinserción laboral para pilotos despedidos por otras empresas) no es un tema que pueda resolver la empresa por sí sola, de allí el furioso ataque de Biró a Massa y al gobierno.

La respuesta de la empresa después de los inconvenientes del viernes fue un pedido de disculpas a través de los medios donde se pone de manifiesto su incapacidad para responder a los reclamos del gremio a partir de la nueva política económica del gobierno. Ya no es, evidentemente, solo cuestión de trasladar los reclamos de los sindicatos mediante un Excel para que el Poder Ejecutivo suelte más fondos.

En el comunicado, donde la empresa “lamenta la irracional medida de fuerza implementada por APLA”, se identifica el reclamo como de “claro contenido político, cuyo único objetivo es condicionar la política aerocomercial y económica del Gobierno, el cual ha sostenido las fuentes de trabajo y los salarios durante toda la pandemia”. “Respecto al reclamo salarial, cabe recordar que la última paritaria está vigente hasta el mes de septiembre y que se encuentra conformada una mesa de negociaciones, cuya próxima reunión ya fue convocada para el día miércoles”.

“Respecto al establecimiento de un marco regulatorio de las tarifas aéreas como la definición de un convenio colectivo por actividad, no se encuentran dentro de las atribuciones de esta empresa, razón por la cual, resulta irracional e injustificable la medida de fuerza implementada”, concluye el comunicado antes de recomendar a los pasajeros afectados “revisar sus casillas de correos electrónicos ante posibles modificaciones de sus reservas”.

La respuesta de Biró, menos formal y solo a través de entrevistas en radio, apuntó a Sergio Massa, el nuevo enemigo, a quien acusó de ser un lobista de la Embajada de Estados Unidos, por aquello de que los dueños de Flybondi y JetSmart son fondos de ese país.

También usó como argumento el aumento del 68% que avalaron Cristina Kirchner y Sergio Massa para los empleados del Senado y de Diputados y que también los beneficio a ellos. 68% contra 40%, una comparación que no todos comparten.

Finalmente lanzó una amenaza: “que se preparen porquevan a tener un conflicto de muy alta intensidad”.

No aclaró APLA si serán otra vez asambleas en lugares de trabajo o directamente paro. La fecha: el próximo fin de semana largo, si no es antes. Para algunos compañeros en la empresa, Biró “está cebado políticamente, lo que puede terminar en cualquier cosa”.

Fuente: Aviación News