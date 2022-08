El gesto de Diego Valoyes con una hincha de Talleres de 80 años que va a la cancha con oxígeno

El futbolista de Talleres de Córdoba Diego Valoyes tuvo un destacado gesto con una hincha de la “T” de 80 años que padece fibrosis quística y que va a ver todos los partidos del equipo con un dispositivo que la ayuda a respirar a cuestas. Al enterarse de que la mujer no había conseguido entradas para el partido de esta noche ante Vélez por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el delantero colombiano decidió regalárselas.

En la previa del choque ante el Fortín, Valoyes se enteró de que Elvira Reyna no iría a la cancha por no haber podido acceder a los tickets que se pusieron a la venta. La mujer se hizo conocida hace algunos meses cuando en las redes sociales se viralizaron fotos suyas en la platea del estadio alentando a su equipo con un aparato con oxígeno a su lado y una cánula en su rostro.

A pesar de su severa afección, Elvira intenta no perderse ni un solo encuentro de su querido Talleres. El delantero colombiano supo que era muy probable que no pudiera estar ante Vélez y decidió volcarse a las redes para dar con ella.

La campaña que inició Diego Valoyes en las redes para ayudar a Elvira

“Es cierto lo de la señora hincha de Talleres que va a la cancha con el oxígeno se quedó sin entrada? Me pueden ayudar a contactarla por favor!!”, escribió el delantero colombiano en su cuenta de Twitter.

Inmediatamente, recibió numerosas respuestas. Entre ellas, la de uno de los nietos de Elvira.

La cadena de favores se puso en acción y Valoyes logró invitar a la mujer a ver un partido que puede ser decisivo para la historia del elenco cordobés, que nunca avanzó a una semifinal de Copa Libertadores. Para eso, los de Pedro Caixinha deben revertir la serie tras haber perdido por 3-2 hace una semana en Liniers.

Horas más tarde, el jugador informó a sus seguidores: “Ya se pudo contactar con la señora Elvira y mañana nos estará acompañando en la cancha. Muchas gracias a todos! Y… dale papi que esto sigueee!”.

La historia de Elvira

En abril de este año, el conjunto dirigido por Pedro Caixinha le ganó por 1-0 a Universidad Católica de Chile en el debut en la Copa Libertadores. Aquel día se viralizaron una serie de fotos de una mujer que, desde una de las plateas, veía el partido conectada a lo que parecía un tubo de oxígeno. “La señora no se quería perder semejante fiesta”, describió el usuario que compartió el posteo.

Esta escena le valió un reconocimiento a la fanática del conjunto cordobés por su fuerza y coraje para expresar su pasión aún en momentos complejos. Su historia posteriormente salió a la luz: se supo que su nombre es Elvira Reyna, que tiene 80 años y que padece fibrosis quística, una enfermedad pulmonar.

“Volví a la cancha este año. Voy con mis nietos y bisnietos. Talleres es mi amor, lo sigo de niña y es lo que me da alegría”, le dijo Elvira al periodista Fernando Barrionuevo, de Cadena 3 en aquel momento. “Es mi única salida y la disfruto mucho. El partido de ayer no me lo iba a perder ni loca. Llevo el respirador cargado y mis hijos y nietos me acompañan. Y voy a seguir yendo”, continuó.

