Stephanie Demner cruzó a una seguidora que la criticó: “Voy a elegir creer que tu cerebro no conectó neuronas”

Stephanie Demner y el tenista Guido Pella se convirtieron en papás de Ariann, el 13 de julio. Mientras disfruta de los momentos con su beba y continúa descubriendo un mundo nuevo, la influencer no deja a un lado sus redes sociales, esta vez no solo para compartir looks, sino también para compartir sus experiencias como mamá.

En ese contexto, contó su vivencia con el nacimiento de su hija y recibió críticas por parte de una seguidora. “La cesárea en sí fue una pavada y no sentí nada. Hasta Guido me dijo que yo estaba haciendo chistes en el quirófano”, contó la modelo sobre su vivencia y una mujer que la sigue, no se la dejó pasar: “Así hablan de una cirugía mayor abdominal, cinco capas de tejido se abren. La cesárea es una operación y tremenda, no normalicemos, no minimicemos, duele y mucho. Te mataría”.

Fue entonces que la flamante mamá respondió: “No comparto el nivel de violencia y agresividad. Pero sí volver a lo que les digo siempre, cada experiencia es única y es válida, no somos quiénes para juzgar”. “Sé que no debería engancharme”, admitió en otra historia, y siguió: “Esta gente me da una bronca tremenda”.

Utilizó su cuenta de Twitter para dirigirse a la usuaria: “Claramente no viste mis historias. No normalizo ni minimizo. Es mi experiencia tan válida como la tuya. Y estoy segura que hablás desde la mala interpretación, ya que sos el único mensaje que no entendió lo que expliqué”. Luego, se dirigió al resto de sus seguidores: “Ahora quiero saber, ¿ustedes entendieron mis historias?”.

“Si querés también te contesto esto”, escribió en alusión al pasaje donde la usuaria le dice “te mataría”: “Voy a elegir creer que tu cerebro no conectó neuronas en ese preciso instante”. La influencer habló del tema con amigas mamás: “Con ellas hablamos en casa y muchas de ellas me decían que la epidural les dolió un montón y otras que ni la sintieron”.

“Vuelvo a lo mismo una y otra vez, cada persona vive sus experiencias y todas son válidas. Nadie debería juzgar por eso. Aplicable a todo en la vida”, cerró enojada con la mujer que la criticó por contar que para ella la cesárea no fue dolorosa y que enseguida tras la operación se sintió bien.

La influencer y el tenista se convirtieron en papás el 13 de julio y días después presentaron a su hija. “¡Bienvenida Baby Ari! Te amamos con todo nuestro corazón, hermosa”, escribieron en Instagram junto con varias fotos de la pequeña. Varios amigos y familiares de la pareja los felicitaron y le dejaron mensajes cariñosos, como Paula Chaves, Floppy Tesouro, Mery del Cerro, el Pollo Álvarez y Teresa Calandra, entre otros.

En enero pasado, la emprendedora confirmó que estaba en la dulce espera y fue subiendo imágenes y videos de todo su embarazo en sus redes. Incluso con su pareja le crearon una cuenta especial en Instagram para la pequeña Arianna que ya tiene más de cien mil seguidores. En la recta final de su embarazo, ella había reconocido estar sorprendida por los cambios que tuvo en su cuerpo durante los nueve meses de gestación: “Últimas horas, días, semanas con este cuerpo que fue cambiando e increíblemente a lo largo de los meses no paró de sorprenderme”.

En ese momento respondió varias preguntas de sus seguidores y una de las que más repercusión tuvo fue la que le hicieron sobre su peso. Ella contó que había aumentado 19 kilos y días más tarde agregó: “Recibí comentarios súper lindos y también algunos bastante hirientes. Siendo modelo desde tan chica y condicionada desde mi adolescencia a no poder pesar más de ‘tantos kilos’ fue muy duro ver en cada control y todas las semanas como el número en balanza no paraba de subir. Y volví a entender que no es más que un número y que lo importante es la salud que sí tengo”.

Fuente: Infobae