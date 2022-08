Tité, el DT de Brasil, les pidió a los dirigentes no jugar el partido contra la Selección argentina

None

El entrenador de la Selección de Brasil les pidió a los dirigentes de la CBF (Confereación Brasileña de Futbol) que se suspenda el partido que su equipo debía jugar con la Selección argentina, que había quedado pendiente por las Eliminatorias.

Según informó el periodista Pedro Ivo Almeida, de la cadena ESPN, el seleccionador carioca le manifestó a sus superiores una cierta incomodidad para jugar el encuentro postergado.

“Brasil vs. Argentina en septiembre cancelado. Solicitud personal de Tite al presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues. Preocupación por la suspensión y dificultad de rivales dispuestos a viajar a Sudamérica para la segunda fecha FIFA del mes, son los principales motivos.”, señaló el periodista que además contó que se buscarían “nuevos adversarios” para la la última ventana de amistosos antes de Qatar 2022.

El comunicado de la CBF

La voluntad de Brasil de no disputar el partido pendiente ante Argentina se hizo oficial con un comunicado publicado por la Confederación en su sitio oficial.

“La CBF aceptará el acuerdo propuesto por la FIFA y la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) para que la selección no juegue el partido contra los argentinos en septiembre. En abril, la FIFA determinó que el partido entre las dos selecciones que estaba pendiente por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2022 se jugará el 22 de septiembre. El partido, originalmente disputado el 5 de septiembre del año pasado, fue interrumpido a los 5 minutos por motivos de salud.

Tras recibir la solicitud del técnico Tite y del coordinador Juninho Paulista, el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, buscará suspender el partido. En el documento enviado al Presidente, dicen que la comisión técnica no tiene interés en la realización del partido, que está programado en San Pablo. Según los integrantes de la comisión, el partido “podría ser perjudicial para la preparación de la selección para el Mundial” y reportar riesgos de lesiones, suspensiones y boicot de los argentinos al juego, además de imposibilitar la disputa de un segundo partido en septiembre en América del Sur.

“Dada la posición del cuerpo técnico, vamos a ir en este momento a la FIFA para que no se juegue el partido. No escatimaré esfuerzos para asistir al cuerpo técnico. Nuestra prioridad es ganar el sexto campeonato en Qatar. Vamos a insistir para que el partido no se lleve a cabo”, dijo Ednaldo Rodrigues”.

Fuente: TN