Horacio Rodríguez Larreta cruzó al Gobierno por los planes sociales: «No da para más»

Horacio Rodríguez Larreta se abocó a a hablar sobre lo acontecido durante el día miércoles donde hubo marchas en las principales arterias de la Ciudad de Buenos Aires. El caos llegó hasta Plaza de Mayo donde la Unidad Piquetera decidió acampar hasta que Sergio Massa no los reciba en su oficina. Al respecto opinó el alcalde porteño quien al mismo tiempo informó sobre el hombre detenido por querer atravesar una manifestación.

El Jefe de Gobierno estuvo bajo la lupa luego de que se permitiera las manifestaciones en un momento del día donde las crispaciones de los automovilistas se empieza a acelerar. Los cortes a la altura de 9 de Julio hicieron que se genere un problema que expuso al gobernador porteño. Todo fue a un ritmo frenético jasta que hubo un detenido.

Un sujeto decidió atravesar el piquete que nadie sabía cuánto iba demorarse la presencia piquetera. Finalmente el hombre quedó detenido por la Policía de la Ciudad y el video se hizo viral. Decidió atravesar la manifestación y como consecuencia tuvo el castigo que Horacio Rodríguez Larreta no compartió. El mandamás de la Ciudad de Buenos Aires decidió echar al efectivo que tuvo la iniciativa de detener al hombre.

El mismo alcalde, en TN, comentó que se le ejecutó un sumario y fue marginado de la fuerza porteña. Además sostuvo que llamó al aprehendido y le pidió disculpas por el accionar policial. Además arremetió de lleno contra las organizaciones sociales: «Si las organizaciones sociales no manejaran los planes, habría mucha gente que no iría. Van obligados», expuso.

«El acampe de hoy es la consecuencia de una política social que no da para más. Esto provoca que haya organizaciones sociales que manejan los planes sociales, intermediarios, que usan esa intermediación para exigirle a la gente que vaya a las manifestaciones«, añadió Horacio Rodríguez Larreta. «Esto que pasa es la consecuencia de una política social que está agotada y que no da para más, donde tenés intermediarios, donde la política social promueve que las personas no trabajen», sentenció.

* Para www.elintransigente.com