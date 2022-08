“No es magia”: Cristina Kirchner cruzó al senador Luis Naidenoff en plena sesión

El Senado de la Nación volvió a sesionar este miércoles luego del receso invernal. Durante el inicio del encuentro, estuvo presente la titular de la Cámara alta, Cristina Kirchner. Se trató de la reaparición pública de la vicepresidenta tras la semana de alegatos en su contra, en el marco del juicio por la obra pública, causa también denominada “Vialidad”. Durante el encuentro con los legisladores, Cristina mantuvo un tenso cruce con Luis Naidenoff, de Juntos por el Cambio.

En lo que respecta al debate, el oficialismo logró aprobar una de las leyes que Sergio Massa pidió cuando asumió al Ministerio de Economía: la prórroga al régimen de incentivo a la construcción. Asimismo, tuvieron el visto bueno de la Cámara alta los proyectos de consenso fiscal, debate que se trasladará a Diputados, y de prevención y control de la resistencia antimicrobiana, que se convirtió en ley.

Pero las perlitas se llevaron el protagonismo. Es que, al inicio de la sesión, tras los pedidos de homenaje y mociones de preferencia, Cristina Kirchner no pudo ocultar su fastidio. “Es lo que hay, lo que se leyó senador, es lo que hay”, respondió, con cierto desdén, ante una consulta. Luego, se la escuchó decirle al secretario: “¿Corpacci? No figura acá”, en referencia a la senadora del Frente de Todos, Lucía Corpacci.

Ante ello, la titular del recinto expresó: “Discúlpeme, senadora, pero no la habían incluido las autoridades administrativas y parlamentarias”. La senadora Corpacci, en tanto, le dijo algo que no se llegó a escuchar ni percibir en la transmisión oficial. Pero Cristina le dijo: “No sé, no sé…”. Finalmente, la expresidenta de la Nación le sonrió a la catamarqueña para luego darle la palabra.

Posteriormente, Cristina Kirchner irrumpió ante una moción de preferencia solicitada por la senadora de Juntos por el Cambio Carolina Losada. La santafesina había pedido por la designación de los conjueces de Rosario. Fue allí que apareció la oficialista Anabel Fernández Sagasti, que aclaró que los dictámenes están presentados en la Comisión de Acuerdo, las O.D. 242 y O.D. 267/22, y que “fue decisión de Juntos por el Cambio no tratar hoy los O.D. que tenían acuerdo”, objetó la kirchnerista.

La opositora Guadalupe Taglafierri (Juntos por el Cambio) se quejó tras la intervención de Fernández Sagasti, y la presidenta del Senado volvió a darle la palabra a esta última. “Para una aclaración de la aclaración de la aclaración, tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti”, dijo Cristina Kirchner con tono socarrón.

Pero había tiempo para más. Cristina terminó cruzando al senador Naidenoff, de Juntos por el Cambio, quien insistió con el pedido de Losada (con quien mantiene una relación afectiva). “Miren, vamos a hacer una cosa, me había pedido la palabra el senador Naidenoff… Mire Naidenoff, si hay un orden que tiene un número, es porque tiene número y existe. No existen números de O.D. tal”, señaló la referente del Frente de Todos. El formoseño le contestó, pero sus palabras no llegaron a escucharse en la transmisión oficial ya que tenía el micrófono apagado.

Al parecer, el planteo de Naidenoff no le gustó a la titular del Senado, quien, gesticulando, replicó: “No es magia, menos susceptibilidad, no es magia. Simplemente por ahí estuvieron distraídos en el despacho y no se dieron cuenta que les había llegado, y punto. No puede hacerse toda una cuestión a partir de una cuestión de esta naturaleza”, concluyó la vice. Luego, Cristina se retiró de la Cámara y dejó a cargo a la titular provisional, Claudia Ledesma Abdala.

* Para www.elintransigente.com