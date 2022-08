María Eugenia Vidal definió como «funcional al kirchnerismo» el reclamo de Elisa Carrió

En Juntos por el Cambio, al igual que en todos los partidos políticos, hay diferencias entre sus dirigentes y más aún cuando se trata de coaliciones de varios espacios. Esto trae consigo debates internos y hasta peleas, un fenómeno que están atravesando a raíz de los cuestionamientos de Elisa Carrió que hicieron enojar a María Eugenia Vidal, ex gobernadora de Buenos Aires.

La ex funcionaria explicó que «Argentina está en un momento de sufrimiento, dolor y angustia» y por ello pidió ser «responsables» con las cosas que se dicen. Seguido a esto, sostuvo que no quiere «4 años de kirchnerismo» en nuestro país y que por eso mismo no va a «ser parte ni funcional a ninguna discusión funcional para el kirchnerismo».

Además, explicó que no comparte estas pelas que «generan oportunidades al kirchnerismo» a las que pidió «poner un límite«. «No hay que ser funcional a ninguna discusión que no sea para la gente. Cuanto más la gente nos ve, más se decepciona que pueda haber una alternativa seria a este Gobierno», advirtió María Eugenia Vidal a Elisa Carrió.

La defensa a sus funcionarios

Las críticas de Elisa Carrió tuvieron varios blancos pero Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari, exministros de la Provincia de Buenos Aires bajo la gestión de María Eugenia Vidal, fueron los que peor parte se llevaron. Ante esto la dirigente salió en defensa de sus funcionarios y aclaró varias cuestiones para la líder de la Coalición Cívica que se aleja cada vez más del PRO.

«Tengo afecto por Lilita y eso no va a cambiar. No estoy de acuerdo en lo que dijo. No dudo de la honestidad de nadie de Juntos por el Cambio y sobre mi gobierno, que ella se refirió a Ritondo y Gustavo Ferrari. Ritondo fue ministro de seguridad y como tal no tenia facultades ni competencias para intervenir en el nombramiento o enjuiciamiento o destitución de ningún juez, el ministerio público se encarga de eso», concluyó en LN+.

* Para www.elintransigente.com