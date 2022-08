Nicolás Dujovne aseguró que se siente “reivindicado”: “La economía que estamos viendo no va para ningún lado”

Nicolás Dujovne, ex ministro de Hacienda de Mauricio Macri y responsable de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aseguró sentirse “reivindicado” en medio de la crisis que atraviesa el país y de las decisiones que debe asumir el Gobierno de Alberto Fernández.

“La economía que estamos viendo no va para ningún lado, no tiene norte. Ni sabemos cuánto va a ser la inflación de este año -que va a ser altísima- y no sabemos de cuánto va a ser el año que viene; la pobreza por las nubes; los chicos que se van a vivir a otros países...”, graficó el economista para describir “esa sensación de desesperanza” que prima en la sociedad “como resultado de no haber seguido con el programa que estábamos llevando adelante” durante la gestión de Cambiemos.

En este marco, Dujovne apuntó al Gobierno del Frente de Todos que “durante dos años y medio regó la plantita de la inflación hasta que fue trepando por las paredes con riesgo de convertirse en una hiperinflación”.

Nicolás Dujovne es la cara visible del crédito stand by que firmó la administración de Macri con el FMI a mediados de 2018 inicialmente por 50 mil millones de dólares que luego se amplió a USD 57 mil millones y que finalmente terminó siendo de USD 44 mil millones tras la interrupción de los últimos desembolsos posteriormente a la derrota de Cambiemos en las PASO de 2019.

El ex titular de Hacienda en ese entonces recordó aquella noche que sentenció el final del Gobierno de Macri: “Las PASO fueron un golpazo. Había caras angustiadas que me sorprendieron a mí que soy un optimista genético”. “¿Cómo íbamos a retroceder después del esfuerzo que la sociedad había hecho durante esos años? Teníamos un déficit cercano a cero, la inflación (mensual) me estaba dando cerca de 1%... habíamos llegado, había reservas en el Banco Central y estábamos listos para empezar a recoger los resultados de un esfuerzo gigante”, lamentó.

Dujovne contó que esa noche de agosto de 2019 lo llamó Macri y le pidió que reúna a todo su equipo “para pensar cómo nos manejamos en los próximos días” porque “todos se habían equivocado”. “Fue una sorpresa, una noche dura y difícil. Le dije ‘Mauricio me parece que es mejor que venga alguien que pueda hablar con la oposición y pueda explicar las cosas que había que hacer a partir de ahora”, continuó. El lunes siguiente a la derrota en las elecciones primarias se produjo una abrupta disparada del dólar que dejó en la cuerda floja al ministro que terminaría renunciando a los pocos días. “Sentí que lo mejor para el Presidente, para lo que venía, era que tenga un recambio”, rememoró.

En diálogo con Animales Sueltos (América), opinó que uno de los “muchos motivos” del fracaso electoral fue no haberle podido “explicar a la sociedad” que el programa económico de Macri “era el único camino” porque “sino va a venir un Gobierno que va a hacer déficit, poner cepos... y eso es lo que pasó”.

Al referirse a la actualidad, Dujovne insistió con que para sortear la crisis económica la administración de Alberto Fernández tiene que “hacer lo que estábamos haciendo en nuestro Gobierno”. Propuso “bajar el gasto público”; hacer una reforma previsional que incluya “subir la edad jubilatoria” a 68 años tanto para hombres como para mujeres; eliminar los regímenes de privilegios; “modificar la legislación laboral; y revisar las pensiones por invalidez porque “la mayoría son truchas”. “Es cierto, una economía competitiva es un poco áspera, pero es áspera en todo el mundo”, aclaró.

Recordando los ataques de las organizaciones de izquierda durante el debate de la reforma previsional en el Congreso en el año 2017, el economista enfatizó que “ya que van a tirar piedras, avancemos en todas las reformas que podamos”.

El ex ministro de Hacienda también respondió al kirchnerismo que lo acusa de “fugarse” las divisas del préstamo contraído con el FMI: “Es propaganda política, nosotros la deuda que tomamos la usamos para pagar deuda que venía del Gobierno anterior”.

Para cerrar la entrevista, señaló que es parte de Cambiemos pero que actualmente no busca un cargo: “Hay que cambiar las caras”.

Con información de www.infobae.com