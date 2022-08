La frustración de Cande Ruggeri porque su papá se perdería el nacimiento de su beba por el Mundial: “Ya no estuvo en el mío”

Cande Ruggeri se mostró preocupada acerca de la posibilidad de que Oscar, su padre, no pueda estar presente en el nacimiento de su hija. “No puedo ir al Mundial porque no me dejan. Estoy en el momento límite de mi embarazo y mis viajes así que no voy a poder ir”, contó.

La modelo se encontraba muy consternada ya que esta no sería la primera vez que su padre se pierde un evento de estos debido a compromisos laborales. En 1992, Oscar firmó un contrato con el América de México y eso le impidó presentarse en el nacimiento de su hija.

“Mi papá sí va a ir así que espero que no nazca antes porque si pasa, mi papá no va a estar. Ya no estuvo en mi nacimiento, así que espero que en este esté. Yo creo que llegamos”, le comentó Cande a la periodista del programa conducido por Rodrigo Lussich.

Por otro lado, la actriz habló acerca de los reparos de su padre acerca del nombre de su futura nieta. “Tenemos un nombre que todavía no lo podemos decir porque no queremos quemarlo, pero es muy lindo”, adelantó.

Lo más llamativo fue la declaración de la hija del ex jugador de la Selección, ya que dudó en contarle esta noticia a Oscar y a su hermano, ya que ambos se hicieron la fama de filtrar todas las noticias sobre su embarazo. “Ya buchonearon todo, pero por ahora van bien”, cerró Cande.

Cande agregó que ya comenzó con las decoraciones para la habitación de su hija. “Yo tengo el vestidor, lleno de ropa, vestuario y zapatos. Estoy sacando todo de a poco, pero la verdad que falta todavia casi cinco meses asi que voy de a poco”, detalló la intimidad de su hogar. Por otro lado, habló sobre su estado fisico: “Me siento super bien, estoy haciendo muchas cosas”.

Fuente: la100.cienradios.com