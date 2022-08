Críticas a Nicolás Dujovne tras afirmar que la mayoría de pensiones por invalidez "son truchas"

El director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, salió a responderle al ex ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, por afirmar que la mayoría de las pensiones por invalidez "son truchas".

Durante una entrevista televisiva, el ex funcionario de la gestión de Cambiemos criticó al Gobierno por "no haber seguido con el programa" de políticas económicas que llevó adelante la administración de Macri y destacó la necesidad de "bajar el gasto público" en la Argentina.

En ese marco, Galarraga recogió el guante y afirmó que Dujovne "miente sobre las pensiones y deja en claro que el macrismo quiere recortar sin importar la vida de la gente".

"Dujovne habla desde la desinformación y el prejuicio, las personas con discapacidad están fuera del mercado laboral, 8 de cada 10 no trabaja y eso demanda que el Estado acompañe", disparó el titular de la ANDIS en declaraciones radiales.

Y completó: "Las iniciativas en este sector son políticas públicas que acompañan a sectores vulnerables. Nosotros no queremos entregar pensiones, queremos que las personas con discapacidad trabajen y para eso hay que derribar barreras y generar políticas que promuevan la inclusión laboral".

En la misma se expresó la exdiputada nacional y especialista en políticas previsionales Mirta Tundis, quien apuntó contra el exfuncionario macrista al expresar que "no estudia, no recuerda y no registra".

"Si bien la edad jubilatoria se cambió en 1993 para 60 en las mujeres y 65 en los hombres, en 2017 -cuando salió la fórmula de movilidad- se modificó esa ley, la cual establecía que la opción de jubilarse dentro de la actividad, no para los empleados públicos, era de 70 años", argumentó en declaraciones a AM750.

"El problema es que muchas empresas prefieren indemnizar a sus empleados para tomar más jóvenes y tener sueldos más bajos. Pero la opción está. Y si una persona se quiere quedar hasta los 70 años, no lo pueden despedir", sostuvo.

Y agregó: "El promedio de edad jubilatorio es de 66 años. Estamos de acuerdo (con Dujovne) en que se necesita una reforma. Una reforma integral, no con tantos parches como tiene esta ley. Que se contemplen todas las situaciones".

Con información de www.ambito.com